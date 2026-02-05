涉嫌攔截法國軍事數據傳回中國 兩名中國人涉間諜活動被捕

兩名中國人涉嫌攔截法國軍事數據傳回中國，在法國被捕。圖為法國總統馬克宏（左）去年12月訪問北京，與中國國家主席習近平會談。路透社



法國巴黎檢察官辦公室週三（2/4）宣布，已逮捕4名涉嫌為中國從事間諜活動的嫌犯，包括兩名中國人。一名調查法官已對此案展開審理。

路透社報導，巴黎檢方在聲明中表示，檢方的網路犯罪部門已對此案展開司法調查。

聲明指出，檢方發現有2名中國籍人士進入法國境內後，攔截星鏈（Starlink）衛星網路的數據，包括來自「極重要機構」、特別是軍事相關單位的資料，目的是將這些資訊傳送回中國。

檢方表示，4名涉案人士均已被帶到調查法官面前，其中2人已被裁定羈押。

檢方指出，法國警方在1月30日接獲報案稱，有2名中國籍人士疑似在法國西南部吉倫特省（Gironde）的一處Airbnb民宿內進行衛星訊號攔截。當地居民發現，有人架設一個直徑約2公尺的衛星天線，而當地正好發生網路中斷的情況。

這起調查由巴黎檢方網路犯罪部門主導，並交由法國國內安全總局（DGSI）負責執行。調查人員1月31日進行搜索時，發現一套與衛星天線相連的電腦系統，疑似用於攔截衛星數據，相關設備已被查扣送交分析，2名涉案人士也遭拘留。

另外2名嫌犯則是在抵達該住所時被捕，警方懷疑他們將相關設備帶入法國。

司法調查將聚焦多項涉嫌罪名，包括向外國勢力非法洩露敏感資訊；可能危害國家利益；以及以組織犯罪方式，從自動化資料處理系統竊取數據等行為。

近期歐洲已有多起指控中國人從事間諜活動的案件，本案是最新一例。中國駐法國大使館尚未回應置評請求。

路透社指出，北京與西方國家有關間諜問題的緊張情勢近年逐漸升高，西方情報機構頻頻示警，發現疑由中國政府支持的駭客行動。中國方面則一貫否認相關指控，並反指西方國家對中國發動網路攻擊。

