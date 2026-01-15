涉嫌浮報撤離人數 花蓮地院裁定光復鄉長林清水羈押禁見

去年9月花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，造成19人死亡，至今仍有5人失蹤，花蓮地檢署介入偵辦，並在昨日搜索光復鄉長林清水住處、光復鄉公所等8處，並將林清水等4人帶回訊問，檢方則是聲請羈押林清水。花蓮地院今（15）晚裁定羈押禁見，公所3名員工分別交保或請回、電子監控。

光復鄉長林清水。（圖／中天新聞）

在馬太鞍堰塞湖災後近4個月，花檢於14日上午7時許發動搜索，指揮檢調兵分8路前往光復鄉公所、鄉長林清水住處等地進行搜查，調閱撤離名單、防災通報等物證，同時將鄉長林清水、公所張姓秘書、民政課曾姓前承辦員、民政課王姓課長等人帶回偵訊，全案朝過失致死、偽造文書、廢弛職務等方向偵辦。

花蓮地院裁定林清水羈押禁見。（圖／中天新聞）

檢方認為，林清水等人明知實際撤離人數未達保全戶數量，仍浮報向上呈報，未落實撤離工作，量能不足應向上級單位請求協助，而非浮報數字，讓外界以為已經完成撤離，就不會再有人提供協助。

花蓮地院囚車。（圖／中天新聞）

4人經超過9小時的訊問後，14日深夜11時許移送花蓮地檢署進行複訊，隨後前承辦員曾小姐涉過失致死，獲請回，限制住居、出海及出境；民政課長王詠濬涉及過失致死，50萬元交保，限制住居、出境出海；公所秘書張源寶涉及過失致死，20萬元交保，限制住居出境出海。鄉長林清水則遭檢方聲請羈押禁見。

花蓮地院今晚6點多做出裁定，林清水羈押禁見，其餘3人則是接受電子監控。

