涉嫌為中國從事間諜 四人在法國被捕

（德國之聲中文網）巴黎檢察官辦公室周三（2月4日）表示，四人在法國因涉嫌為中國從事間諜活動被捕，其中兩名為中國公民。他們被指控，在法國境內試圖截獲星鏈（Starlink）衛星網絡數據以及來自重要實體、特別是軍事實體的數據，並將其傳輸回中國。

法國警方於1月30日接到報案，稱兩名中國公民涉嫌在法國吉倫特省的一處Airbnb民宿內進行衛星信號攔截活動。當地居民注意到有人安裝了一個直徑約兩米的衛星接收器（衛星天線），與此同時，當地互聯網也出現中斷。1月31日，調查人員在進行搜查期間發現了一套與衛星天線相連的計算機系統。除了這兩名中國公民之外，另有兩人在抵達住所時被捕，他們涉嫌非法進口相關設備。

檢察官辦公室的聲明表示，其網絡犯罪部門已對此案展開司法調查。四人已經被移送至調查法官處，其中兩人被還押候審。

這起案件是近期一系列涉及中國被指控在歐洲從事間諜活動的最新一起。中國方面否認這些指控，也指責西方國家對中國進行黑客攻擊。

針對此次調查，中國外交部周四表示，反對針對中國的“惡意誹謗和抹黑”，並呼籲有關方面維護中國公民的合法權益。

