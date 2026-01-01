涉嫌破壞海底電纜，芬蘭警方扣押俄羅斯出發船隻

芬蘭海岸警衛隊靠近該船並拘留船員。 [Gulf of Finland Coast Guard (SLMV) / Handout/Anadolu via Getty Images]

芬蘭警方扣押了一艘從俄羅斯出發的船隻，該船被懷疑損壞了一條從赫爾辛基通往愛沙尼亞、穿越芬蘭灣的海底電信電纜。

這艘貨船名為「菲特堡」（Fitburg），從聖彼得堡駛往以色列海法港，懸掛聖文森及格瑞那丁群島（St Vincent and Grenadines）的旗幟。

芬蘭電信營運商Elisa所擁有的電纜受損後，該艘船上全部14名船員遭到逮捕。該營運商在聲明中表示，損壞「並未以任何方式影響Elisa的服務功能」，其服務已重新連通。

近年來，波羅的海發生了一系列海底電纜受損或完全被切斷的事件。

很多專家和政治領袖認為，這些事件是俄羅斯向西方國家發動「混合戰」的一部分。自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，這一問題受到更多關注。

警方表示，他們正在調查「日益加重的電信中斷」以及「加重和企圖加重破壞」。

警方還補充指，被扣押的船員分別來自俄羅斯、格魯吉亞、哈薩克斯坦和亞塞拜疆。

海底電纜承載著國家間的重要電力和數據，並維持人們的網絡連線。

芬蘭海岸警衛隊表示，週三（12月31日）早晨，芬蘭當局派出直升機和巡邏船前往事發海域，並發現該船在海中拖錨。

他們表示，在電信運營商Elisa檢測到故障後，「今天早上已展開行動調查疑似電纜損壞事件」。

芬蘭警方稱，當局已「控制了該船，作為聯合行動的一部分，」。

警方還指：「目前，警方將此事件調查為加重刑事損害、企圖加重刑事損害，以及加重干擾電信。」

芬蘭總統亞歷山大·史塔布（Alexander Stubb）在社交媒體聲明中表示：「芬蘭已準備好應對各類安全挑戰，並將視情況採取行動。」

當地媒體報導，有記者詢問警方，船隻是否代表另一個國家作出破壞電纜的行為。警察局長伊爾卡·科斯基馬基（Ilkka Koskimäki）回應說：「警方或其他有關當局不會對這些問題進行推測。警方的工作是調查發生了什麼。」

波羅的海周邊有俄羅斯以及八個北約國家，分別是芬蘭、愛沙尼亞、丹麥、德國、拉脫維亞、立陶宛、波蘭和瑞典。

愛沙尼亞政府表示，週三另一條連接芬蘭的電信電纜也發生故障。該國總統阿拉爾·卡里斯（Alar Karis）表示：「希望這不是蓄意行為，但調查將釐清真相。」

歐盟委員會密切關注此事件，歐盟科技事務專員漢娜·維克庫寧（Henna Virkkunen）在 X 平台發文表示，歐盟已準備應對「混合威脅」。

芬蘭國會議員亞爾諾·利姆內爾（Jarno Limnell）在X上評論此事件時指出：「我們已經在談論國家安全。關鍵基礎設施就是前線。」

北約已將深海電纜列為全球關鍵基礎設施的一部分，並曾警告對手可能透過破壞或混合戰加以利用，威脅民用和軍事通信。

「混合戰」包括水下破壞、匿名網絡攻擊、虛假資訊宣傳，以及非軍事手段來破壞對手的穩定。

2024年12月，芬蘭警方表示，他們正在調查一艘俄羅斯船隻是否涉及破壞芬蘭與愛沙尼亞之間的電力電纜。

一個月前，德國政府表示，波羅的海兩條海底電纜的損壞看起來像是蓄意破壞行為。其中一條連接芬蘭與德國的電纜被切斷，另一條則是連接立陶宛與瑞典哥特蘭島的電纜。