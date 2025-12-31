涉嫌藏匿「傅崐萁管家」 名律師張睿文下場出爐

即時中心／林韋慈報導

國民黨立委傅崐萁涉「競選小物」賄選案，今年3月間檢調搜索其管家李慶隆住處後，李一度失聯遭通緝，事後才主動投案。檢方查出，傅崐萁的律師張睿文涉嫌協助李慶隆租屋藏匿，依《刑法》隱匿人罪將張男起訴。台北地方法院今（31）日判處張睿文有期徒刑8月，緩刑5年。可上訴。

本案源於國民黨台北市議員鍾小平先前自爆參選立委期間，曾獲傅崐萁提供1萬組競選小物，事後雖改口稱為金主出資，但名嘴溫朗東質疑涉及賄選，並於2025年2月14日前往台北地檢署告發。檢調隨後展開偵辦，於3月11日搜索李慶隆位於台中的住處，並傳喚李到案說明，但李未依通知到庭，隨即失聯，北檢於5月初對其發布通緝令。

檢調查出，張睿文受李慶隆委任後，涉嫌協助其規避司法追查。張以「親戚北上找工作」為由，向王姓房仲借用台北市大安區麗水街一處套房鑰匙，並於3月12日深夜指引李慶隆將車輛停放至其律師事務所地下停車場，並拆卸車牌。隔日，張睿文再親自駕車載李前往該處入住，並代為支付1個月房租新台幣1萬7000元。

其後檢調多次傳喚李慶隆未果，張睿文則向檢方辯稱，最後一次聯繫李為3月14日，且李未依約現身。然而，檢方於5月初搜索張睿文律師事務所時，發現李慶隆未懸掛車牌的車輛仍停放於地下停車場，隨即加強追查。李慶隆最終於5月9日主動投案，檢察官諭令新台幣100萬元交保，並限制住居、配戴電子腳鐐監控。

北檢起訴指出，張睿文為執業逾20年的資深律師，理應自律自治、誠實執行職務，卻濫用人脈與資源，協助藏匿犯罪嫌疑人並隱蔽其行蹤，妨害檢方查明真實及行使國家司法權，嚴重違反律師職業倫理；且於偵查中飾詞狡辯，未見悔意，建請法院量處有期徒刑8月。

台北地院審理後認定，張睿文之行為已構成《刑法》隱匿人罪，今判處有期徒刑8月，宣告緩刑5年，並須於緩刑期間向公庫支付新台幣120萬元公益金，全案仍可上訴。

