涉嫌謀殺謝侑芯！黃明志投案「新作悄悄上架」 竟「禁評」關留言功能

記者趙浩雲／台北報導

31歲台灣網紅「護理女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，案件持續擴大延燒，牽扯出大馬歌手黃明志涉毒等風波，昨（4）日傳出黃明志失聯並且被通緝，經紀人也出面發聲表示找不到人，對此黃明志在今（5）日深夜現身表示已經投案，巧合的是他在投案之後，新作品竟然在4日無預警上架，但悄悄關閉了留言。

黃明志今天凌晨才終於現身警局報到，並且發聲強調「絕不會逃跑」。如今黃明志接受警方調查，網友卻發現其串流平台悄悄上架新歌，笑喊「原來失聯是在上傳新作不是逃亡」、「上完才投案，很有心了」。

黃明志上架的新歌沒有開啟留言功能。（圖／翻攝自YT）

黃明志10年多前為旗下男團「P-HIGH屁孩」創作歌曲〈Very 帥〉，重現90年代復古偶像風。而他去年底曾在YouTube釋出自己試唱版本，3分46秒的Demo如今也在他涉案期間無預警上架串流平台，引發熱議。

值得注意的是，對所有評論都欣然接受，也能抵擋酸民攻擊的黃明志，這次新歌在YouTube的頁面竟然悄悄關閉了留言功能，至於是否是預設關閉留言功能，還是他想要根絕一部分的雜音，然而隨著他出面投案之後，謝侑芯的死亡真相或許能夠水落石出。

