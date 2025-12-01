涉嫌賄絡前第一夫人 南韓統一教領袖開庭受審

南韓法院今天(1日)展開對「世界和平統一家庭聯合會」(統一教)最高領袖韓鶴子的庭審。韓鶴子被指控以香奈爾手提包和鑽石項鍊等奢侈品，賄絡前第一夫人金建希。

這起貪腐案是特別檢察官針對前總統尹錫悅與妻子金建希展開的其中一項調查。尹錫悅在2024年12月宣布戒嚴，隨後遭到彈劾下台。

韓鶴子是宗教團體「世界和平統一家庭聯合會」的領袖。檢方今天指出，她試圖以2個香奈爾包包、一條鑽石項鍊和野生人參，換取商業與政治利益。

廣告 廣告

金建希承認透過一名中間人收到教會送的名牌包，但宣稱不存在任何交換條件。

韓鶴子也被指控以現金賄賂前總統尹錫悅的親信，並透過動員教會成員幫助尹錫悅贏得2022年總統大選，換取尹錫悅支持教會的計畫。

現年82歲的韓鶴子坐在輪椅上、戴著白色口罩出席了庭審。她否認了受賄指控，稱其為「不實資訊」，並表示不當行為是另一位受審的教會高層所為。

檢方則指控韓鶴子透過貪腐手段，挪用了教會成員用「血汗」募集的捐款。

一名檢察官向法庭展示教會的組織結構圖時說：「被告韓鶴子是統一教的最高掌權者…沒有她的批准，任何非法資金或遊說活動都無法進行。」

檢察官表示：「透過政治與政府的勾結，這是憲法禁止的，捐款被當作購買權力的工具。」

韓鶴子的律師表示，一名統一教高層出於「政治野心」單獨行動，韓鶴子對此毫不知情。

韓鶴子上個月因健康因素被暫時釋放，但隨後又被送回監獄。她已再次以健康問題為由申請保釋。

近年來，統一教在國內外都面臨許多困境。

批評人士將統一教斥為邪教，並質疑其財務不透明與對信徒灌輸思想的方式。

統一教會日本分會因募款醜聞，以及與前首相安倍晉三遇刺案的關係，而被東京法院下令解散。(編輯：宋皖媛)