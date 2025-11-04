涉嫌銷售「外觀如兒童」的性愛玩偶被調查 Shein表示「立即下架」

（德國之聲中文網）法國反欺詐機構上周末發布報告稱，總部設在新加坡的中國在線快時尚零售商Shein平台上正在出售“外觀如同兒童”的性愛玩偶。

據法新社報道，法國媒體刊登了一張在該平台上出售的玩偶照片，並附有露骨的性暗示文字。照片中的玩偶高約80釐米，手中抱著一個泰迪熊。

Shein公司隨即表示，已經“立刻”將這些玩偶從平台上移除。Shein公司法國發言人昆汀·魯法特（Quentin Ruffat）在接受媒體采訪時表示：“我們將全力配合司法機關的調查。”他還補充說，公司准備公開此類玩偶購買者的姓名。

“我們將對當局保持完全透明，”他說道，“我們將采取必要的保障措施，確保此類事件不再發生。”

巴黎檢察官辦公室表示，已對Shein以及其競爭對手速賣通（AliExpress）、Temu和Wish等在線零售商展開調查，原因是他們涉嫌銷售性愛玩偶。調查內容涉及傳播“暴力、色情或不雅信息，且未成年人可以獲取這些信息”。

財政部長羅蘭·萊斯庫爾（Roland Lescure）周一警告說，如果這些商品再次上架，他將采取行動禁止該公司進入法國市場。

同一日，一個致力於保護兒童免受一切形式暴力侵害的協會在BHV Marais百貨商店前舉行了抗議活動。“Shein真可恥！”其中一個標語上寫道。

Shein在巴黎的首家永久性實體店即將在本周三開業。

（法新社）

作者: 德才 (（法新社）)