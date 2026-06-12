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中國外交部證實，已逮捕美國籍的緬甸研究智庫學者 Min Zin，指控其涉嫌從事間諜活動並危害中國國家安全。據悉，Min Zin 是在飛抵中國昆明機場時遭到拘留，目前中方已通報美國駐廣州總領事館。

中國外交部發言人 Lin Jian 在例行記者會上證實，相關部門已依法對美國公民 Min Zin 採取刑事拘留措施，指控其涉嫌危害中國國家安全。根據路透社（Reuters）引述知情人士消息，Min Zin 是在約兩週前飛抵中國西南部的雲南昆明機場時遭到逮捕。

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Min Zin 是緬甸知名智庫「緬甸戰略與政策研究所」（ISP-Myanmar）的執行董事，年輕時曾參與緬甸 1988 年的民主運動，隨後前往美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）深造。他所創辦的智庫原本設於緬甸國內，但在 2021 年緬甸軍方發動政變、推翻 Aung San Suu Kyi 領導的民選政府後，該智庫便遷往海外，持續密切追蹤緬甸內戰、軍政府首腦 Min Aung Hlaing 的政治動向以及該國衰退的經濟。

這起逮捕事件發生之際，美國總統川普上個月才剛訪問北京，中美雙方正設法穩定兩國緊張的雙邊關係。目前美國國務院及該智庫尚未對此逮捕事件發表正式評論。

原文出處：涉嫌間諜活動！中國證實逮捕美籍緬甸學者 Min Zin

本文由AI協作，經編輯審核後發布