涉官方不公平補貼 歐盟對中國安檢設備公司同方威視開啟調查

歐盟今天(11日)表示，已對中國安檢設備公司「同方威視」 (Nuctech) 展開調查，懷疑該公司受益於非法補貼。

這項調查源於歐盟執委會(European Commission)2024年4月對同方威視位於波蘭和荷蘭的辦公室所進行的突擊搜查。

歐盟執委會表示，它們相信中國政府對同方威視提供的某種形式支持，「可能構成造成內部市場扭曲的外國補貼」。

歐盟執委會指出，中國官方透過補助、優惠稅制以及優惠融資等方式，對該公司提供的補貼可能「對歐盟27國市場競爭造成負面影響」，並對此表達「關切」。

同方威視主要製造用於機場、港口與海關的安檢與偵測掃描設備。立陶宛在2021年曾以國安因素為由，禁止同方威視產品進入其市場。

歐盟競爭事務主管黎貝拉(Teresa Ribera)表示：「威脅偵測系統在確保歐洲保持開放與安全方面，扮演關鍵角色。」「因此我們希望在這類系統的市場上，維持公平競爭環境。」

這項調查是依據歐盟2023年通過的新規則啟動，以處理外國企業因接受政府補貼而造成的不公平競爭。

同方威視母公司為中國國有企業清華同方；清華同方涉足核技術、資安、資訊科技及多項偵測系統領域。該公司在聲明中表示，已注意到歐盟執委會的調查，並強調其營運「獨立、透明，並完全遵守國際貿易與競爭規範」。