涉對北捷2站點連續縱火 72歲老翁遭送辦

接獲突發事件，警方緊急到場，月台的紅衣男子一直大呼小叫，怎麼勸導他都不理會，反而越吵越兇，當場被員警壓制，實施保護管束。

警方初步調查，滋事的40多歲男子，幾杯黃湯下肚，8日下午4時許搭車返家途中，在西門捷運站大聲講電話，影響到其他人，但酒醉的他經員警勸阻不聽，持續咆哮甚至出手推人。

北市萬華分局西門町派出所副所長陳俊全表示，「因推擠勤務人員，為防止其對他人造成危害，遂將該名男子管束。」

西門站內不平靜，同一天晚上8時許，也有男子突然指著清潔員，不斷嚷嚷要開除他，聲音大到保全聽見，通報捷運警察處理。

廣告 廣告

記者陳冠勳報導，「當時男子的手提包包就放在垃圾桶附近，清潔人員在這裡整理，把它挪到一旁，引發乘客不滿。」

台北市捷運警察隊第4分隊小隊長陳盈嘉認為，「捷警到場後，立刻安撫與勸導。該男子情緒緩和後，填寫意見反映書向捷運公司陳情，由副站長代為轉交相關單位處理。」

從北捷的大安森林公園站與善導寺站，8日接續發生火警後才隔幾個小時，西門站也陸續有狀況，所幸都未釀傷亡，但面對北捷不時出現大小問題，也讓大眾運輸安全再受到檢視。

更多公視新聞網報導

北捷婦疑不滿遭踩腳 車廂內亮刀被警送辦

台中太平男子朝住處外連續開槍 警方調監視器鎖定涉案人車查緝

北捷板南線乘客疑持銼刀打磨 引發恐慌遭警送辦

