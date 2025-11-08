涉屏東安泰醫院9死火警案 蘇清泉原擬提案「緩刑未再犯」可參選

〔記者李文馨／台北報導〕屏東縣東港安泰醫院去年10月發生大火，造成9人死亡，屏東地檢署將醫院創辦人、國民黨籍立委蘇清泉等4名被告處以緩起訴處分，高檢署高雄分署認為處置不當，上個月撤銷發回重新偵辦。有意角逐屏東縣長的蘇清泉昨原擬提出「公職選罷法」修法，對於受有罪確定判決而宣告緩刑者，若緩刑期內未再犯，且自緩刑期滿起十年內未故意再犯有期徒刑以上之罪，應得申請恢復被選舉權。領銜提案人高金素梅昨在立法院會提議撤回。

無黨籍立委高金素梅、國民黨立委蘇清泉、謝龍介等16人提出「公職選罷法」修法，指前次修法雖立意在於淨化選風、提升政治品質，實則產生嚴重侵害人民參政權之效果，不僅忽略司法審級與無罪推定原則，亦違反更生人權益保障，導致尚未定罪之嫌疑人、被告，甚至已服刑期滿之更生人，因涉特定罪名而遭終身排除參政資格，形同剝奪公民權，已違反比例原則與三權分立原則，侵蝕我國憲政根基。

廣告 廣告

提案指出，尤其該修法未區分刑責輕重、是否定讞與緩刑結果，一律排除參選資格，不僅與刑罰個別化原則背道而馳，亦與再社會化精神相違，更將附隨性懲罰無限擴張為永久政治障礙，明顯欠缺正當法律基礎，亦違憲法第17條對人民參政權之保障。

案由提到，放諸國際觀察，歐洲人權法院及各民主國家均強調，剝奪參政權須符合比例原則與個案審酌，避免僵化機制造成不當排除。前次修法卻未作個案區辨，未審慎考慮緩刑、悔改或無再犯紀錄者，已構成對基本權利之過度限制，亦無助於民主品質提升，反而損及法治信賴。

草案第26條修法新增第7款但書，「緩刑期間內未曾再受有期徒刑以上刑之宣告，並於緩刑期滿十年以內未故意再犯有期徒刑以上之罪者，不在此限」；第9款也增訂，犯第一款至第六款以外之罪，判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行、執行未畢或行刑權因罹於時效消滅。「但受緩刑宣告者，不在此限。」

修法說明強調，考量依釋字471、812與憲判字第13號之比例審查，刪除與職務廉潔、選務公正欠缺實質關聯之輕微或過失犯罪(如單純偽造私文書、過失傷害、公然侮辱)之一律排除，回歸個案審酌，避免「情輕法重」與「一視同仁」之粗暴涵攝，強化限制之正當性與必要性，亦降低將本法工具化以排除異己的風險。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

重大突破！IPAC：台灣副總統蕭美琴進歐洲議會發表演說

黃國昌昔談年改「退休整天睡覺拿9成薪公平嗎？」她嘆：如今感到悲哀

獨家》敵我不分！鄭麗文明參加統派活動「追思先烈」最高階共諜將官吳石

鄭麗文喊「KMT」是善良、正念、平等 網酸英文程度：教歹囡仔大細

