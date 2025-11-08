涉屏東安泰醫院9死火警案 蘇清泉原擬提案「緩刑未再犯」可參選
〔記者李文馨／台北報導〕屏東縣東港安泰醫院去年10月發生大火，造成9人死亡，屏東地檢署將醫院創辦人、國民黨籍立委蘇清泉等4名被告處以緩起訴處分，高檢署高雄分署認為處置不當，上個月撤銷發回重新偵辦。有意角逐屏東縣長的蘇清泉昨原擬提出「公職選罷法」修法，對於受有罪確定判決而宣告緩刑者，若緩刑期內未再犯，且自緩刑期滿起十年內未故意再犯有期徒刑以上之罪，應得申請恢復被選舉權。領銜提案人高金素梅昨在立法院會提議撤回。
無黨籍立委高金素梅、國民黨立委蘇清泉、謝龍介等16人提出「公職選罷法」修法，指前次修法雖立意在於淨化選風、提升政治品質，實則產生嚴重侵害人民參政權之效果，不僅忽略司法審級與無罪推定原則，亦違反更生人權益保障，導致尚未定罪之嫌疑人、被告，甚至已服刑期滿之更生人，因涉特定罪名而遭終身排除參政資格，形同剝奪公民權，已違反比例原則與三權分立原則，侵蝕我國憲政根基。
提案指出，尤其該修法未區分刑責輕重、是否定讞與緩刑結果，一律排除參選資格，不僅與刑罰個別化原則背道而馳，亦與再社會化精神相違，更將附隨性懲罰無限擴張為永久政治障礙，明顯欠缺正當法律基礎，亦違憲法第17條對人民參政權之保障。
案由提到，放諸國際觀察，歐洲人權法院及各民主國家均強調，剝奪參政權須符合比例原則與個案審酌，避免僵化機制造成不當排除。前次修法卻未作個案區辨，未審慎考慮緩刑、悔改或無再犯紀錄者，已構成對基本權利之過度限制，亦無助於民主品質提升，反而損及法治信賴。
草案第26條修法新增第7款但書，「緩刑期間內未曾再受有期徒刑以上刑之宣告，並於緩刑期滿十年以內未故意再犯有期徒刑以上之罪者，不在此限」；第9款也增訂，犯第一款至第六款以外之罪，判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行、執行未畢或行刑權因罹於時效消滅。「但受緩刑宣告者，不在此限。」
修法說明強調，考量依釋字471、812與憲判字第13號之比例審查，刪除與職務廉潔、選務公正欠缺實質關聯之輕微或過失犯罪(如單純偽造私文書、過失傷害、公然侮辱)之一律排除，回歸個案審酌，避免「情輕法重」與「一視同仁」之粗暴涵攝，強化限制之正當性與必要性，亦降低將本法工具化以排除異己的風險。
更多自由時報報導
重大突破！IPAC：台灣副總統蕭美琴進歐洲議會發表演說
黃國昌昔談年改「退休整天睡覺拿9成薪公平嗎？」她嘆：如今感到悲哀
獨家》敵我不分！鄭麗文明參加統派活動「追思先烈」最高階共諜將官吳石
鄭麗文喊「KMT」是善良、正念、平等 網酸英文程度：教歹囡仔大細
其他人也在看
在高雄推3大護國產業 林岱樺喊要讓人民賺得到錢
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／高雄報導 民進黨立委、高雄市長參選人林岱樺今（8）日公布「3大護國產業」市政藍圖，喊出「讓工廠接得到訂單、人民賺得到錢」，讓高雄從傳產重鎮邁向守護台灣安全與繁榮的戰略基地；林岱樺表示，她將以高雄為核心推動矽光子、無人機與冷能經濟等新興產業鏈，讓傳產升級、青年返鄉，高雄成為護國產業的核心基地。 林岱樺指出，高雄民眾都強烈期盼，除...匯流新聞網 ・ 10 小時前
小戴退役！陳其邁感性祝福 期許人生新篇章繼續寫下精彩故事
以「招牌假動作」與「快捷步伐」令對手讚嘆不已的戴資穎，在台灣羽球史上締造了無數「第一」的紀錄。無論在球迷或她自己心中，大家都期盼能親眼見證她奪下夢寐以求的奧運金牌。相信全台民眾仍記得那場扣人心弦的2020東京奧運女子單打決賽，無數人守在電視前為她加油。雖然小...CTWANT ・ 11 小時前
傅崐萁成萬年總召？網酸「傅近平誕生」：效法習大大
政治中心／綜合報導國民黨立院黨團今（7）日召開黨團大會，解除總召任期為1年、連選得連任1次之規定。換句話說，現任總召傅崐萁原先本任期結束就該交棒，現在可繼續爭取連任。消息曝光後，經常透過社群評論時事的臉書粉專《孟買春秋》就發文開酸，這樣的做法完全是「效法習大大」，不少網友也看不下去，痛批傅崐萁根本是「傅近平」。民視 ・ 1 天前
2026北市議員選舉 藍喊席次單獨過半
2026年北市議員選戰，藍綠白都已默默布局，國民黨昨喊出31席單獨過半，但會與民眾黨等友黨合作，市長蔣萬安也可幫民眾黨議...聯合新聞網 ・ 1 天前
彰化短債全還清！縣民怒「普發現金沒加碼」 真相曝光
全民普發一萬現金正式開跑，不少縣市傳出「加碼現金」，像是嘉義市「每人加碼3000元」、新竹市將發放「5000元消費金」等。有彰化縣民眾對此抱以高度期待，希望縣府也比照其他縣市辦理，不過真相卻讓人失望，掀起熱議。中時新聞網 ・ 10 小時前
健保補充保費惹怨卓榮泰7小時急喊停 許宇甄：政治投機、把小資族當羔羊
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導衛福部研議健保補充保費方案，考慮將「利息、股利、租金」等導入年結算制度，引發民眾反彈，行政院長卓榮泰日前稱，已指示...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
揭藍委提反排黑條款又撤案 伍麗華批心虛：到底為誰修法？
民進黨原住民立委伍麗華在臉書發文，揭露無黨籍立委高金素梅、國民黨立委蘇清泉、謝龍介等人領銜提出《公職人員選舉罷免法》修正草案，主張受有罪確定判決而宣告緩刑者，若緩刑期內未再犯，且自緩刑期滿起10年內未故意再犯有期徒刑以上之罪，應得申請恢復被選舉權，不過該提案昨（11/7）天在院會緊急撤回。伍麗華質疑，明年就是九合一大選，「這是是要幫誰修法、為誰提案？」而且默默提案，顯然是做賊心虛。太報 ・ 5 小時前
DPP打造友善新台灣！新住民諮詢委員會首移師台中 何博文：選舉請繼續支持
即時中心／顏一軒報導民進黨長期重視新住民權益，致力打造更友善、多元的社會。中央黨部於2023年設置新住民事務部專責部門，並同時改組「新住民事務諮詢委員會」，廣邀來自不同國家的新住民擔任諮詢委員，藉此更全面了解新住民在台的實際需求；新住民事務部近日於台中金典酒店召開第2屆諮詢委員會議，由副秘書長何博文、主任張瑜庭及副主任羅宜菁出席，並與全體諮詢委員深入交流，聆聽大家對新住民政策的建議與期待。民視 ・ 6 小時前
國民黨立院黨團刪除總召2年條款 傅崐萁可再爭取連任
國民黨團總召傅崐萁任期至明年1月底，國民黨團今（11/7）舉行黨團大會，刪除總召最多只能當2年的限制。現任總召傅崐萁任期到明年1月31日止，將可繼續爭取續任。太報 ・ 1 天前
黃仁勳來台參加運動會「沒空見面」 蔣萬安：輝達台北總部進度持續推進
輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18，台北市長蔣萬安也希望輝達能設立台北分公司，而輝達執行長黃仁勳剛好來台灣，今（8）日還參加台積電運動會，但他坦言，這次沒時間和蔣萬安會面。對此，蔣萬安強調，輝達在台北設立總部的進度持續推進，一定會加速相關流程。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
黃仁勳快閃來台！蔣萬安：與輝達密切聯繫
[NOWnews今日新聞]輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日下午抵台，預計在台灣停留1天半，主要參加今（8）日台積電新竹廠運動會。在輝達海外總部確定選定北士科T17、T18後，各界關心台北市長蔣萬安...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
觀音佛祖慈悲心 台北葫蘆寺捐贈士林警超過40萬元止血帶
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】近年來社會治安環境多變，警察執勤時須應對各種突發狀況，精進員警執勤安全更是刻不容緩 […]民眾日報 ・ 11 小時前
外交重大突破！蕭美琴副總統抵布魯塞爾 歐洲議會發表歷史性演說
總統府於7日深夜宣布一項重大外交突破！經賴清德總統指派，副總統蕭美琴已於台灣時間今晚（歐洲時間7日下午），在外交部長林佳龍的陪同下，低調抵達比利時首都布魯塞爾。蕭美琴此行是應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）在歐洲議會舉辦的年度大會。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
腦傷復健加入中醫 病人擺脫言語及肢體障礙
好醫師新聞網記者朱代東／台東報導 圖：腦傷後的復健若能及時導入中醫，對患者及照顧者都可能會有令人意想不到的效果／台東馬偕醫院提供 台東馬偕在年初中醫科成立之後，好醫師新聞網 ・ 1 天前
蕭副總統進入歐洲議會出席IPAC年會 外長林佳龍陪同
「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)在位於比利時布魯塞爾的歐洲議會舉辦年會，副總統蕭美琴應邀親往並發表演說，此事由IPAC主動對外發布，總統府也在晚間證實。 外交部發言人蕭光偉說：『(原音)總統指派蕭副總統應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」在歐洲議會中舉辦的年會，並由外交部長林佳龍陪同前往。相關情形總統府將於蕭副總統返國後進行說明。』 外交部曾介紹「對中政策跨國議會聯盟」指出，該組織由全球五大洲各國國會及議會成員組成，關切中國對全球民主與自由所帶來的挑戰，深具國際聲量；2024年7月在台北舉辦年會時通過「IPAC針對聯大第2758號決議之各國議會決議範本」，協助台灣反制中國的法律戰。中央廣播電台 ・ 21 小時前
鄭麗文將出席統派活動「追思共諜」 曹興誠批：要讓台灣人都變成中國人
甫上任一週的國民黨主席鄭麗文傳出今天（8日）下午將出席一場追思共諜將官吳石的統派活動，消息一出，隨即引發爭議。鄭麗文昨則回應，自己出席相關追思活動，就是希望兩岸和解、兩岸和平。對此，聯電創辦人曹興誠今天發文批評，鄭麗文當選國民黨主席後，不再遮遮掩掩，更大方地「出櫃」，公開承認國民黨和中共的「同志」關係，要去祭拜被蔣介石槍斃的共諜，「讓台灣人都變成中國人」。鏡報 ・ 11 小時前
停砍公教年金 國民黨粉專喊「培養優秀人才」慘遭洗版
藍白主張停砍公教年金，朝野無法達成共識。國民黨粉專6日稱，若年金制度無法永續，再多預算都守不住台灣，培養專業人才，才是從根本改變國家防衛能力的辦法，不過該篇貼文遭到部份網友洗版。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
雲林議員選舉 掀世代交棒潮
九合一選舉將於明年11月底登場，雲林縣43席議員中，目前明確宣布交棒的僅前議長沈宗隆，將由29歲、留學加拿大的兒子沈昱霆接棒。另第四選區議員楊國寬去年因中風，將服務棒子交給兒子楊君偉。楊君偉表現積極，屢獲鄉親肯定與勸進，被看好「更上層樓」。中時新聞網 ・ 1 天前
守護坡地安全 北市水保服務團20周年協助逾萬案
台北市水土保持服務團成立，今年邁入20週年，成員由水保、土木、大地、水利等四大技師公會數千名專業技師推薦挑選組成。20年來，一直擔任政府與民間在水保法規與專業間溝通橋梁重要角色，至今已累積協助逾萬件水土保持農業輔導。大地工程處指出，水保服務團2005年成立，至今已累積協助逾萬件水土保持農業輔導、災害自由時報 ・ 11 小時前
吳嘉昭出席台塑運動會 (圖)
台塑企業運動大會8日在明志科技大學田徑場登場，台塑集團總裁吳嘉昭（前）在開幕儀式上致詞。中央社 ・ 11 小時前