涉布朗大學及MIT教授雙案槍手輕生 美國停辦綠卡抽籤

布朗大學槍擊案嫌犯在新罕布夏州一處倉庫內輕生，而他疑似也是射殺麻省理工教授的槍手。（圖／達志影像美聯社）

涉及美國布朗大學以及MIT教授命案的槍嫌，被警方發現已經輕生。嫌犯現年48歲，是布朗大大學的校友，也是遇害MIT教授昔日同窗，由於他是透過綠卡抽籤取得美國居留身分，川普下令，叫停綠卡抽籤制度。

布朗大學槍擊案嫌犯在新罕布夏州一處倉庫內輕生，而他疑似也是射殺麻省理工教授的槍手。（圖／達志影像美聯社）

美國布朗大學槍擊案與麻省理工學院教授命案的嫌犯已被警方發現輕生，結束了這起震驚學術界的案件。這名48歲嫌犯是布朗大學校友，同時也是遇害MIT教授的昔日同窗，兩人曾在葡萄牙就讀同一所大學。由於槍手是透過綠卡抽籤制度取得美國居留身分，美國前總統川普已下令暫停此項制度。此案引發了校園安全與槍枝管制的廣泛討論。

廣告 廣告

美國布朗大學槍擊案發生6天後，警方在新罕布夏州接獲通報發現可疑車輛，大批警力隨即趕往現場。警方攻堅倉庫後發現槍手已經輕生，現場還停放同款犯案車輛。警方在車內起出斜背包和2把槍枝等證據。有民眾表示，現在已經失去太多生命，槍枝太多了，槍擊事件也太多了。

普羅維登斯警察局長證實，死者名為克勞迪奧，現年48歲，是葡萄牙國籍的布朗大學學生。布朗大學校長Christina Hull Paxson認為可以合理假設這名男子在作為物理學博士生時，花了大量時間在那棟建築上課和參加其他活動。克勞迪奧對槍擊地點相當熟悉，這起事件也引發布朗學生質疑教學大樓的安全問題。

布朗大學研究生Ref Bari表示，物理實驗室那邊當然應該要裝攝影機，這毋庸置疑。攝影機、保全、門鎖，所有這些都是大家現在最關心的問題。FBI進一步追查發現，克勞迪奧疑似也是射殺麻省理工教授的槍手。根據CNN主播Jim Sciutto在12月19日的報導，這名教授於週一在波士頓附近的自宅遭到槍殺身亡，就在布朗大學槍擊案發生2天後。兩人是昔日同窗，曾在葡萄牙就讀同一所大學。美國國土安全部指出，嫌犯是在2017年透過綠卡抽籤管道合法獲得永久居留身分。因此川普下令即刻暫停「美國綠卡抽籤」制度。

《TVBS新聞網》提醒您：

輕生解決不了問題，卻留給家人無比悲痛。請珍惜生命，請再給自己一次機會

生命線請撥1995；衛福部諮詢安心專線：珍愛生命，請撥打 1925（24小時）；張老師專線：1980

更多 TVBS 報導

布朗大學人心惶惶！ 兇手在逃 FBI懸賞157萬緝凶

美布朗大學校園槍擊案 台灣留學生關燈躲桌下躲劫

美名校陷血腥陰影！麻省理工學院教授家中遭槍殺 享年47歲

策畫「洛杉磯跨年恐攻」被攔 FBI逮4嫌華裔涉案

