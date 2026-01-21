涉帶走機密文件！綠營調錄影帶 黃國昌要沈伯洋道歉：民進黨只會搞鬥爭

民眾黨立法院黨團召開「被裁掉的真相 新北市鶯歌區私立幼兒園霸凌案」記者會。陳祖傑攝



立法院國防、外交委員會週一召開秘密會議，民眾黨立委黃國昌涉嫌攜帶機密資料離開，民進黨團書記長陳培瑜及副幹事長沈伯洋今（1/21）天調閱相關監視器畫面，批評黃離開時間將近1分30秒，且不在鏡頭內的時間高達42秒，足以把手上的資料拍完。對此，黃國昌反擊，要求沈伯洋道歉，強調是自己主動把資料歸還，「民進黨一天到晚在搞政治鬥爭，沒在關心國家大事。」

民眾黨團今早召開「被裁掉的真相 新北市鶯歌區私立幼兒園霸凌案」記者會，對於綠營批評42秒足以把手上的機密資料拍完，黃國昌反擊表示，民進黨到今天還在炒作這個議題，就知道民進黨一天到晚在搞政治鬥爭，沒在關心國家大事。

對於民進黨說他帶走東西，是議事人員追回，黃國昌不滿地說，調完錄影帶以後，沈伯洋是不是要道歉？因為事實是他發現後，自己拿回去給相關人員。

至於民進黨團表態要修「立法院議事規則」，黃國昌說，民進黨之前已經提案過了，「自己提案的內容自己都不熟，丟人現眼！好好回去把自己提案內容看清楚。」

