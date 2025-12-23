社會中心／綜合報導

震驚日本的拐賣事件！一名泰國籍母親，日前涉嫌帶12歲女兒到日本從事性交易，而被日本與泰國當局追查。後續以免簽方式來台，因涉犯社維法和逾期停留，遭警方查獲後送收容所，偵辦後，今天（23）移民署將婦人遣送返泰國。

身穿白色襯衫、牛仔褲，戴著口罩、這名泰籍女子低著頭，全程不發一語，雙手上銬，週二被檢警左右護髮，遣返回國。

NHK記者：「強迫12歲泰籍少女從事性交易的地點，就位於這棟大樓內緊鄰大馬路，附近公寓和辦公大樓林立。」

涉帶12歲女兒赴日從事性交 移民署遣送泰婦返泰國

今年6月涉嫌把12歲親生女兒賣到日本，一間非法按摩店。（圖／民視新聞）回顧整起事件，這名泰籍女子其實是一名母親，長期在海外從事性服務行業，今年6月涉嫌把12歲親生女兒賣到日本，一間非法按摩店，從事性交易，短短一個多月，就接待近70名男客，還和業者聯手瓜分收入，被日本和泰國當局追查。

涉案婦人今年9月潛逃到台灣，因又涉犯社維法和逾期停留。（圖／民視新聞）12歲的這名少女，後續自行脫困求救，在日泰兩國協助下返家安置，但涉案的這名婦人，今年9月潛逃到台灣，因又涉犯社維法和逾期停留，經警方查獲後，被移送到移民署收容，經偵辦後週二移民署也依規定，將她遣返回泰國。

日本民眾(11.7)：「很震驚沒想到日本也會發生這種事」。

震驚日本的拐賣案件，逃跑途中又犯下罪刑，如今婦人依規定被遣返，也該為自己的行為付出代價。

《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

