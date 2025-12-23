涉帶12歲女兒赴日賣淫 移民署遣送泰婦返泰國

（中央社記者黃麗芸台北23日電）一名泰國籍母親涉嫌帶12歲女兒到日本賣淫而被日本與泰國當局追查。移民署說，涉案泰婦日前以免簽方式來台，涉犯社維法及逾期停留遭警查獲後送收容，今天依規遣送返泰國。

一名12歲泰國少女今年稍早疑似在母親的介紹下，被迫在日本東京都文京區一間按摩店賣淫，東京都警視廳已經依涉嫌違反兒童福祉法，取得少女母親的逮捕令，泰國警方也在追查此事。涉案泰婦因涉其他賣春案遭台灣當局拘留。

內政部移民署今天下午透過新聞稿表示，經查涉案泰婦是以免簽證方式自泰國入境台灣，入境後在台涉犯社會秩序維護法及逾期停留，經警方查獲後移送至移民署收容。

同時，收容期間，經刑事局及移民署與日、泰警方共同溝通協調遣返及偵辦等事宜後，由移民署依入出國及移民法規定於今天遣送泰婦回原籍國（泰國）。

移民署說，本案在警政署、移民署及日、泰警方通力合作下，圓滿落幕，具體展現跨國合作打擊犯罪、守護兒少權益的堅定決心。（編輯：張銘坤）1141223