涉幫太子集團洗錢！知名雪茄館負責人交保 兄聲押

陳姓負責人及其胞兄被拘提到案，經北檢複訊後，陳姓負責人以160萬元交保並限制出境出海，其胞兄則遭聲押。（圖／東森新聞）





台北地檢署偵辦「太子集團」洗錢案，查出北市信義區一家知名雪茄館疑似擔任集團「水房」，協助將海外贓款入台變現。陳姓負責人及其胞兄被拘提到案，經北檢複訊後，陳姓負責人以160萬元交保並限制出境出海，其胞兄則遭聲押。



畫面中的白衣男子，即是該雪茄館的陳姓登記負責人。他因涉嫌協助太子集團洗錢遭拘提，檢方訊後諭知以160萬元交保，並限制出境出海；離開北檢時，他全程不發一語。



檢警擴大偵辦太子集團跨國洗錢案，除先前發現該集團在台設立十多家人頭公司，並購買「和平大院」豪宅和超跑以洗白跨國詐騙所得外，現在更查出位於信義區的知名雪茄館，疑似私下經營洗錢水房，協助將海外贓款入台變現。



台北地檢署於5日指揮警方發動第六波搜索行動，拘提陳姓兄弟兩人到案。陳男胞兄訊後遭檢方聲請羈押，全案目前朝洗錢、賭博及組織犯罪等方向擴大偵辦。

廣告 廣告

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

北市116家公司違反勞基法挨罰！萊爾富、愛的世界均在名單中

自小客違停拒檢 駕駛撞傷警判刑6月、罰18萬

余家昶紀念碑就在北車M8出口 蔣萬安鬆口：已設計好

