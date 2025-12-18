涉幫鍾文智偽造簽到記錄 副所長不明金流逾千萬遭聲押
〔記者陳彩玲／台北報導〕台北市信義分局福德派出所前副所長李俊良(現已調往三張犁派出所)，涉偽造報到簽名，幫助連一鮑魚前老闆鍾文智棄保潛逃案，昨遭搜索、約談，台北地檢署漏夜複訊後，發現李男戶頭有千萬不明金流，依圖利、財產來源不明、偽造文書等罪嫌，向法院聲押禁見。
鍾文智友人、帳房葉仲清，涉幫鍾文智行賄警方，同樣遭聲押。至於現任2名副所長古志銘、梁思強疑似與李俊良共謀，被依涉犯圖利罪，各諭令30萬元交保，並限制出境、出海；李妻黃鈺婷原為證人，但因帳戶有不明金流，改列「貪污治罪條例」財產來源不明被告，檢方訊後諭令50萬元交保、限制出境出海、及實施科技監控。
鍾文智因炒作歐聖等多檔TDR被起訴，一審遭判18年徒刑，法官當時命他繳交3000萬元保金，並更改至派出所報到時間為週一、週四及週六。上訴後，高院合議庭2023年5月改判17年6月徒刑，由於同年9月發生國寶總裁朱國榮棄保潛逃事件，合議庭緊急諭知增加電子腳鐐科技監控(後改為電子手環)。
後來，二審法官在期限屆滿前，僅命他再繳2000萬元保金後，未再延長監控，直到今年3月12日，鍾文智得知被判刑合計30年5月確定，在友人鄭畯中、馮建英及游致暐協助下，棄保潛逃至中國，此部分檢方已另案起訴3人。檢調警後續又發現，2021年至2023年間，有時鍾文智明明在外地，卻出現簽到記錄，懷疑有官警偽造簽名予以掩護。
台北地檢署檢察官陳雅詩，昨指揮內政部警政署政風室、台北市政府警察局信義分局、調查局台北市調查處，兵分15路，前往已調任三張犂派出所任職的李俊良辦公處，及古志銘、梁思強位於福德街派出所的辦公處等地執行搜索，並約談4名被告、19名證人，共23人到案說明。
