涉幫鮑魚大亨鍾文智查個資！南港副所長黃梓翔遭拔官、裁定羈押禁見

記者楊忠翰、林盈君／台北報導

鮑魚大亨鍾文智，因涉嫌炒作TDR股票，不法獲利4億7千萬元，遭判30年5月徒刑定讞，未料，鍾文智卻在防逃機制啟動前棄保潛逃。檢調追查後發現，南港分局督察組長李新民、南港派出所副所長黃梓翔，曾接受鍾文智委託，協助查詢欠債人個資，本月5日，北檢發動搜索、並約談2人到案，檢方認定黃梓翔涉嫌重大，向法院聲押禁見，晚間北院裁定黃梓翔羈押禁見，李新民暫時請回。

南港分局。（圖／資料照）

對此，南港分局回應表示，黃姓副所長因涉及2018年間，傳送保密資訊給鍾文智的洩密案，經台北地檢署檢察官指揮警政署政風室、法務部調查局台北市調處、本局督察室、政風室等單位發動搜索行動，並將黃員依違反個資法等罪嫌移送法辦；另外，檢調清查後發現，黃員偕同李姓督察組長，與鍾文智共同涉足不妥當場所。

南港分局督察組長李新民被請回。（圖／翻攝畫面）

本分局除全力配合檢察官偵辦外，將秉持「警紀警辦、從重究責」立場，已將黃員改調非主管職務，並予以最嚴厲行政處分，至於李組長涉足不妥當場所部分，嚴重影響警譽，亦違反警察風紀，則採取從嚴懲處，除將李組長記過並調離主管職務外，還追究相關幹部考核監督不周之責任。

本分局再次重申「不掩飾、不庇縱」立場，要求所屬幹部必須落實各項風紀管考工作，如發現警員有任何違法犯紀之事，必將從嚴究責，藉以端正警察風紀，淨化警察團隊。

