涉幽靈連署今開庭拒認罪 賴苡任宣布參選士北議員：表明無棄保潛逃可能

前國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、國民黨前副發言人賴苡任先前於發動罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶時，涉嫌幽靈連署，被依違反個資保護法等罪起訴。雖黃呂已認罪，但賴苡任今（1日）出庭時仍否認犯行；他更進一步宣布參選士林、北投市議員，強調這是為了表明他絕無棄保潛逃的可能。。

賴苡任今說，為表明他絕無棄保潛逃之可能，他正式宣布參選台北市第一選區（士林、北投）市議員。他說，北院今日再度因為罷免吳思瑤及吳沛憶案開庭，庭審法官同時針對他被限制出境、出海8個月一事即將於12月14日到期，詢問他及檢察官的意見。

賴苡任表示，檢察官率先表達堅決反對解禁，認為限制出境出海的條件沒有消滅，他依舊有「逃亡」的可能。但他的律師表示，如今已經進入庭審階段，證據已經都調查完畢，所有人的筆錄口供也都完備，並沒有串供、滅證、逃亡的可能，尤其限制出境、出海是為了預防逃亡，而他的家庭及工作都在台灣，不可能會逃亡。

賴苡任說，尤其本案是涉嫌偽造私文書案，棄保潛逃的罪比所涉犯之本刑還重，誰會想逃亡？如果只是預防未來開庭不到，已經有家人做為擔保人，但限制出境出海表示檢察官依舊認為被告會「逃亡」，這明顯不符合事實情況。

賴苡任指出，他從今年4月14日起便被限制出境、出海8個月，與鄭文燦、陳歐珀及林岱樺一樣，而實務上限制出境、出海一次最長就是8個月，因此當時是對他直接用到最嚴厲之手段，外加50萬保釋金。

賴苡任表示，他為了表示自己沒有可能會逃亡，一定會留在台灣的決心，要正式宣布參選台北市第一選區（士林、北投）市議員，投入國民黨黨內初選。而相信有在關心他的朋友都知道，從他的發文及照片不難看出，他已經在準備市議員選舉，甚至已經在跑行程。

「如今需要以如此之方式宣布參選，實屬無奈之舉，因為要投入選舉的人，是最不可能逃亡的。」賴苡任說，他只聽說詐騙等經濟類型犯罪會逃亡，至於因為政治因素而逃亡的，他還真的沒聽過，希望他的正式宣布，有助於檢察官理解「逃亡」的可能性已經徹底不存在了



