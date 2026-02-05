涉幽靈連署又疑洩密！搜索前傳訊「有人會來」 藍宜蘭黨部父子遭約談

國民黨宜蘭縣黨部先前涉幽靈連署，如今黨部主委父子疑涉洩密遭約談。（翻攝自Google Maps）

國民黨宜蘭縣黨部涉罷免民進黨立委陳俊宇「幽靈連署」案，宜蘭地檢署去年6月起訴黨部主委林明昌等12人，今（5日）林明昌與其兒子、縣議員林岳賢遭約談，疑於檢調辦案搜索前，在家族LINE群示警「有人會來搜索」一事有關，涉嫌非公務人員洩密，預計下午移送地檢署複訊。

宜蘭地檢署偵辦國民黨宜蘭縣黨部涉幽靈連署案，2025年6月依違反個資法及刑法偽造私文書等罪嫌，起訴林明昌等12人，如今檢調再度展開行動，今日指揮調查局北機組，約談林明昌及其子林岳賢，並同步搜索林岳賢住處及辦公室。

據悉，疑似與2025年4月24日檢調搜索國民黨宜蘭縣黨部前夕，林岳賢前一日在家族LINE群組傳送「不可靠消息，明天可能搜索宜蘭縣黨部」等訊息有關，檢方懷疑有人事前走漏消息，涉嫌非公務人員洩密罪，因此擴大追查消息來源，林明昌今日以證人身分、林岳賢以嫌疑人身分被約談，預計下午移送宜蘭地檢署複訊。