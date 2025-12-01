涉幽靈連署案！賴苡任喊「絕無棄保潛逃可能」 宣布參選台北市議員

台北市 / 武廷融 綜合報導

台北地院審理國民黨台北市黨部提議罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶涉及幽靈連署案，今(1)日再度開庭，傳喚唯一沒認罪的起訴被告賴苡任。而賴苡任日前被限制出境、出海8個月，即將於12月14日到期，他今日發聲表示「為表明本人絕無棄保潛逃之可能，我正式宣布參選台北市第一選區（士林、北投）市議員。」

賴苡任表示，他今日再度因為罷免吳思瑤及吳沛憶案到北院開庭，庭審法官針對他被限制出境、出海8個月即將於12月14日到期一事詢問意見。賴苡任說，檢察官率先表達堅決反對解禁，認為限制出境出海的條件沒有消滅，依舊有「逃亡」的可能。

廣告 廣告

「我的律師表示，如今已經進入庭審階段，證據已經都調查完畢，所有人的筆錄口供也都完備，並沒有串供、滅證、逃亡的可能，尤其限制出境、出海是為了預防逃亡，而我的家庭及工作都在台灣，不可能會逃亡。」賴苡任指出，本案是涉嫌偽造私文書案，棄保潛逃的罪比所涉犯之本刑還重，誰會想逃亡？明顯不符合事實情況。

賴苡任強調，為了表示自己沒有可能會逃亡，一定會留在台灣的決心，「我正式宣布參選台北市第一選區（士林、北投）市議員，投入國民黨黨內初選。」他表示自己早就已經在準備市議員選舉，甚至已經在跑行程。

「如今還需要以如此之方式宣布參選，實屬無奈之舉，因為要投入選舉的人，是最不可能逃亡的。」賴苡任說，自己只聽說詐騙等經濟類型犯罪會逃亡，至於因為政治因素而逃亡的，還真的沒聽過，希望正式宣布參選，有助於檢察官理解「逃亡」的可能性已經徹底不存在了。

原始連結







更多華視新聞報導

前記者馬郁雯宣布參選北市議員 爭取民進黨初選過關 段宜康全力支持

戰張銘祐.康家瑋 馬郁雯宣布參選北市議員初選

罷瑤假處分「告錯對象.身分」遭駁回 賴苡任續拚收件

