涉幽靈連署被起訴！許宇甄無法接受：我將繼續捍衛正義

記者陳思妤／台北報導

國民黨立委許宇甄因幽靈連署案遭到起訴。（圖／記者詹宜庭攝影）

國民黨在大罷免期間爆出死亡連署，屏東地檢署今（31）日偵查終結伍麗華罷免死亡連署案，起訴國民黨立委盧縣一、許宇甄等9人，涉嫌偽造私文書等罪。對此，許宇甄直呼無法接受，屏檢倉促將她提起公訴，明顯有奉命起訴之嫌疑，並違反無罪推定原則，身為民意代表，她將繼續堅守崗位，捍衛正義。

許宇甄涉幽靈連署案遭到屏東地檢署起訴，她發出聲明表示，「我嚴正表達無法接受」。她稱，整起偵辦過程中，檢調僅傳訊她開過一次偵查庭，且自始至終並未提出任何她有「指示或參與」違法行為的具體證據，當天於檢察官短暫偵訊後，她獲得無保請回。然而，因為其他黨工羈押期間即將屆滿，今天屏檢倉促將她提起公訴，明顯有奉命起訴之嫌疑，並違反無罪推定原則，令人遺憾。

廣告 廣告

「我深信正心無邪」，許宇甄指出，司法應當以事實為依歸，不該被政治所操弄。她強調，面對屏檢這種明顯帶有政治意圖的起訴，「我有信心，我的清白終將在法庭上獲得證明」，法院必會公正審理，還原真相，給社會一個明確的交代。

許宇甄還說，身為民意代表，她將繼續堅守崗位，捍衛正義、關懷民生，不因抹黑與打壓而退縮，持續為人民發聲。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

更多三立新聞網報導

台中爆豬瘟「賴給清德」？許宇甄稱中央失靈：賴清德7年前反禁廚餘養豬

沒規劃開票中心遭疑作票！國民黨急澄清：會在中央黨部中山廳即時報票

黨中央買單！國民黨魁選舉10／5電視政見會 六都各辦1場說明會

許宇甄質疑浮編「水電費暴增24.7%」 國防部：調漲電價未納入今年預算

