涉幽靈連署遭限制出境！賴苡任宣布參選北市議員：本人絕無棄保潛逃可能

記者詹宜庭／台北報導

賴苡任宣布參選台北市第一選區士林、北投市議員。（資料圖／翻攝畫面）

國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹、罷免綠委吳思瑤召集人賴苡任，涉嫌以偽造文書方式灌水連署份數，遭違反個資保護法等罪起訴，台北地方法院今（1日）上午再度開庭，賴苡任仍否認犯行，並反指檢方誘導。下午，賴苡任突發聲明表示，「為表明本人絕無棄保潛逃之可能，我正式宣布參選台北市第一選區士林、北投市議員。」

賴苡任指出，今天再度因為罷免吳思瑤及吳沛憶案開庭，庭審法官同時針對他被限制出境、出海8個月一事即將於12月14日到期，詢問他本人及檢察官的意見，檢察官率先表達堅決反對解禁，認為限制出境出海的條件沒有消滅，依舊有「逃亡」的可能。他的律師則表示，如今已經進入庭審階段，證據都已調查完畢，所有人的筆錄口供也都完備，並沒有串供、滅證、逃亡的可能，尤其限制出境、出海是為了預防逃亡，甚至自己的家庭及工作都在台灣，不可能會逃亡。

廣告 廣告

賴苡任說，尤其本案是涉嫌偽造私文書案，棄保潛逃的罪比所涉犯之本刑還重，誰會想逃亡？如果只是預防未來開庭不到，已經有家人做為擔保人，但限制出境出海表示檢察官依舊認為被告會逃亡，這明顯不符合事實情況。賴苡任提到，自己從今年4月14日起便被限制出境、出海8個月，與鄭文燦、陳歐珀及林岱樺一樣，而實務上限制出境、出海一次最長就是8個月，因此當時是對他直接用到最嚴厲之手段，外加50萬保釋金。

「我為了表示自己沒有可能會逃亡，一定會留在台灣的決心，我正式宣布參選台北市第一選區（士林、北投）市議員，投入國民黨黨內初選。」賴苡任表示，相信關心他的朋友都知道，從發文及照片不難看出，自己已經在準備市議員選舉，甚至已經在跑行程，如今還需要以如此之方式宣布參選，實屬無奈之舉，因為要投入選舉的人，是最不可能逃亡的，「我只聽說詐騙等經濟類型犯罪會逃亡，至於因為政治因素而逃亡的，我還真的沒聽過，希望我的正式宣布，有助於檢察官理解逃亡的可能性已經徹底不存在了。」

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

更多三立新聞網報導

國民黨幽靈罷免案開庭 賴苡任出庭：檢方應付舉證責任

北市議員點將1／綠營新人搶破頭！議員曝提名策略：現任也很緊張

張亞中稱九二共識是一個中國 賴苡任嗆錯得離譜：不修正我下次到場抗議

昔爆幽靈罷免 賴苡任今「水銷連署書」：心情無比沉重因為我們不夠努力

