涉幽靈連署！賴苡任出庭喊冤檢方誘導 庭上爭執被斥「這裡不是菜市場」

賴苡任於庭審中表示，偵查中的自白並未提到「指導」二字，內容是遭檢方誘導所致；刑事案件原則上應由檢方負舉證義務，批評檢方混淆視聽。(記者塗建榮攝)

〔記者劉詠韻／台北報導〕國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹、罷免綠委吳思瑤召集人賴苡任，涉嫌以偽造文書方式灌水連署份數，遭違反個資保護法等罪起訴。黃呂已於8月開庭時改口全盤認罪，並以1000萬元交保；台北地方法院今上午再度開庭，賴苡任仍否認犯行，除反指檢方誘導，還一度與對坐的檢察官起爭執；隨即遭到檢察官勸說：「這裡不是菜市場，不是政論節目，請不要打斷！」

北院今針對幽靈連署案進行準備程序、聲請調查，黃呂錦茹並未出席庭審，賴苡任則在律師團的陪同下據理力爭，為自己辯護。賴強調，他在2月5日前往國民黨台北市黨部討論的是「吳沛憶案」而非「吳思瑤案」。由於「吳沛憶案」的備補領銜人資格本就不符，他自然也知道自己在另一案中的資格同樣不具效力。

廣告 廣告

針對檢方指控於市黨部指導不詳志工抄寫黨員名冊，賴苡任質疑，檢察官連志工身分無法說清楚，卻要求他承擔責任。他續指，偵查中的自白並未提到「指導」二字，內容是遭檢方誘導所致；刑事案件原則上應由檢方負舉證義務，「不是要被告自己去證明無罪」，批評檢方混淆視聽。

賴苡任的律師魏憶龍則補充，無論檢方認為賴是「指導」志工，又或「轉達」姚富文的指示，都不改變被告沒有自證無罪義務的法律原則。既然國家機器對罷免連署啟動刑事追訴，要將人定罪，檢察官就必須提出明確證據，不能反過來要求被告證明清白。

檢察官則回應，賴苡任不僅是單純「指導」志工，而是「完整參與」整個犯案過程，後續將依卷證資料完整說明，並非如賴所指控是「割裂式」檢視證據；至於志工姓名問題，也將以整體證據鏈呈現犯案事實。

庭審期間，賴苡任因不滿檢方指摘，情緒一時激動，隨手就拿起麥克風打斷檢方發言。檢察官則語帶不滿地表示，「該誰講話，就誰講話，請不要打斷」、「這裡不是菜市場，也不是政論節目」；隨後，賴的律師見狀趕緊伸手按住他的手，試圖避免衝突升高。

幽靈連署案涉偽造文書，罷免吳思瑤召集人賴苡任(中)1日台北地院出庭應訊。(記者塗建榮攝)

北院今開庭審理國民黨幽靈連署案，唯一不認罪的被告、罷免綠委吳思瑤召集人賴苡任今出庭為自己辯護。(記者劉詠韻攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

福建艦低調成軍太詭異！習近平決策異常露餡 國安示警：12/13恐有聯合利劍-C

禁日旅遊半個月！日本旅遊業1反應中國傻了

民眾黨下車潮？朱蕙蓉怒斥黨「雙標」 今宣布退黨

何鷹鷺「關鍵一問」成照妖鏡 民進黨：戳破國民黨政治詐術

