涉廣告不實！宣稱汽車濾網抑制新冠病毒遭罰

▲廣告不實宣稱汽車濾網P3實驗室檢測「抑制新冠病毒」遭公平會開罰。（圖／公平會）

[NOWnews今日新聞] 海帕斯科技股份有限公司銷售「【M-Benz賓士】外循環濾網」商品，因刊載「衛福部認證P3實驗室」、「抑制新冠病毒」、「新冠病毒抑制率>77%」，與事實不符，就足以影響交易決定之商品品質為虛偽不實及引人錯誤的表示，違反公平會以《公平交易法》第21條第1項規定，處新臺幣5萬元罰鍰。

公平會表示，海帕斯公司於公司網站銷售汽車濾網商品，刊載「衛福部認證P3實驗室」、「抑制新冠病毒」、「新冠病毒抑制率>77%」，廣告給人的印象為海帕斯公司係透過衛生福利部認證的實驗室，檢測出商品抑制新冠病毒達77%以上的效果。

但經公平會調查後發現，海帕斯公司提供商品檢測報告所刊載的實驗室，不是衛生福利部認證的實驗室；另海帕斯公司提供的檢測報告係使用貓冠狀病毒進行測試，據財團法人農業科技研究院提供意見，貓冠狀病毒與新冠病毒在感染細胞類型、進入機制及宿主免疫反應等方面均不同，並無法作為商品宣稱「抑制新冠病毒」或「新冠病毒抑制率達77%以上」的依據。因此，海帕斯公司廣告宣稱與事實不符，違反公平交易法第21條第1項規定。

公平會提醒，業者於廣告宣稱政府機關認證或商品檢測效果，應該要善盡查證與真實表示的義務，避免觸法遭罰。

