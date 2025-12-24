涉弊？台南市消防局今早遭廉政署突擊調查

即時中心／林耿郁報導

最新消息，廉政署人員今（24）天一大早，無預警突擊台南市政府消防局永華中心。上午9點不到，就有約4至5名調查人員抵達，前往位於六樓局長室旁的秘書室，展開蒐證與查閱資料；對此消防局僅低調回應，一切配合調查。

據《鏡報》報導，此案疑似因為台南消防局採購消防車、消防月曆時，疑似未利益迴避，得標的廠商是高層「民間朋友」惹議。

在檢廉發動搜索前，就傳出相關高層12月12日突然請辭，疑似是為了避風頭；至於詳細案情，仍待相關單位進一步說明釐清。

廉政人員調查中。（圖／民視新聞）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

