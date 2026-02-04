涉弒父母詐保費翻案無罪！王忠義遭羈押739天獲補償295萬

記者陳佳鈴／台中報導

曾震驚社會的南投男子王忠義遭控弒親領保險金案，歷經多年曲折訴訟，全案由原本的殺人罪無期徒刑，最終逆轉判決無罪確定。王忠義因案被羈押長達 739 天，近日台中高分院針對其提出的刑事補償聲請作出裁定，准予補償新台幣295萬6,000元。

王忠義於 2014 年遭檢方指控，涉嫌為了詐領50萬元保險金而先後殺害父母，檢方指控其持鈍器攻擊住院父親致死，但歷經一、二審判決無罪，上訴最高法院發回更審後，仍因罪證不足維持無罪判決。

另外王忠義也被指控殺母，當時他帶身障母親至溪邊玩水並致其溺斃，一審曾被判處無期徒刑，但上訴高院後改判無罪。王忠義因殺人罪嫌獲判無罪後，於去年12月提出刑事補償聲請，主張以每日最高額5,000元計算，請求合計369 萬5,000元之補償。

台中高分院審酌王男遭羈押時正值39至41歲壯年，考量其受損程度，認為以每日4,000元補償較為適當，總計准予補償295萬6,000元。（圖／資料照）

台中高分院審酌王男遭羈押時正值39至41歲壯年，原從事投影機校設及零工，且遭羈押對其名譽及心理造成重大打擊。法院認定王男並無《刑事補償法》所列之逃亡、滅證、偽證或誤導偵查等情形。考量其受損程度，認為以每日4,000元補償較為適當，總計准予補償295萬6,000元。

針對補償金額，檢方曾主張應參考「過失致死罪」的判決結果。然而，台中高分院指出，由於該過失致死罪名目前尚未確定，依法不應列入本次刑事補償金額的考量因素。

