涉強制猥褻遭判刑消失3年 《原子少年》小孩突道歉掀2派議論

選秀節目《原子少年》冠軍團「天王星」前成員「小孩」何世華因涉強制猥褻罪遭判刑6月，日前久違更新社群發聲道歉，坦言「對不起」這句話時隔2、3年，並表示放不下最愛的舞台，引發網友兩派討論。

何男於2022年間遭一名17歲未成年網美指控酒後亂性，當時他發聲道歉並退團，檢方偵辦後依法起訴，新北地院依強制猥褻罪判處6月徒刑，得易科罰金18萬元。

何男隨後淡出演藝圈，社群平台也長時間未再更新，日前他久違在IG發布影片，一開頭便向外界致歉，表示「對不起，這句話時隔2、3年了」，坦言這段時間歷經人生最複雜的情緒，從絕望、自責，到無助、孤單，甚至一度陷入頹廢狀態。

何世華透露，身邊的人不斷問：「你真的想要就這樣嗎？」也讓他開始思考，想著一定要做些什麼，他直言自己放不下最愛的舞台，影片最後更放上自己演唱的歌曲及過往談及創作的片段，疑似為復出鋪路，影片曝光後，留言區湧入兩派聲音，有粉絲力挺，喊話加油等待回歸，也有網友提出質疑。

