涉強迫勞動遭義抵制 新疆番茄糊出口銳減堆積成山

（中央社羅馬16日綜合外電報導）受新疆強迫勞動疑雲影響，中國今年對番茄糊重鎮義大利的出口量大幅下滑。

英國「金融時報」報導，業界分析人士指出，中國西部的新疆地區近年擴大番茄種植與加工，但因銷往義大利及其他西歐市場的銷量大幅縮水，如今累積大量滯銷的番茄糊庫存。

義大利農牧協會（Coldiretti）一直大力推動保護本國番茄產品，反對中國番茄糊以不到義大利農民成本一半的價格湧入市場。

義大利番茄製品品牌Mutti執行長穆堤（Francesco Mutti）表示：「這是一場重要的勝利，也是非常正面的訊號。」

自從部分義大利企業被發現將中國番茄糊混入宣稱為義大利製的產品後，歐洲對番茄供應鏈的審視更加嚴格。義大利是全球最大番茄製品出口國之一。-

追蹤全球番茄加工業的Tomato News估計，中國目前累積60萬至70萬公噸番茄糊庫存，約等同於6個月的出口量。

2025年第3季，中國番茄糊出口總量較2024年同期減少 9%，但銷往西歐國家的出口量暴跌67%，義大利的採購量更大減76%。

Tomato News主席史達偉（Martin Stilwell）表示：「顯然，歐洲已成為難以出口的市場。」

中國海關數據顯示，2025年頭9個月對義大利的番茄加工品出口額從去年的逾7500萬美元大跌至不到1300萬美元。

中國將維吾爾族為主的新疆打造成低成本、出口導向的番茄糊生產基地，由大型國企主導，其中一家是新疆生產建設兵團旗下企業。

Tomato News資料顯示，中國2024年將1100萬公噸鮮番茄加工為番茄糊，較2021年的480萬公噸大幅成長。但在歐洲需求崩跌之下，2025年加工量預計將減半以上至370萬公噸。

史達偉表示：「他們正為銷售困難所苦，這也解釋為何必須減產——否則只會在中國累積越來越多庫存。」

新疆番茄產業長期面臨強迫維吾爾人勞動的指控。2021 年，美國以此為由禁止進口新疆番茄糊。

北京方面則表示，有關新疆使用強迫勞動的指控「完全是反華勢力捏造的謊言」，已被「事實所駁斥」。

英國廣播公司（BBC）去年的紀錄片指稱，一些維吾爾族囚犯與被拘留者被迫採收番茄，而這些番茄經由義大利加工後可能流入英國超市。該報導敦促擔憂醜聞的零售商向義大利加工商施壓，要求不要使用中國番茄糊。（編譯：鄭詩韻）1141117