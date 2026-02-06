涉性侵多女...孫生出庭拋動漫《咒術迴戰》哏 嗆：欺人太甚會像禪院家一樣

網紅孫生被控妨害性自主，今現身北院開庭。馮茵攝

知名網紅孫生遭指控從2022年起，強制猥褻4名女性還錄下性愛影像外流，台北地檢署依成年人故意對少年犯強制性交罪、個資法等罪起訴孫生，更痛批他陷溺性癮，強行玷辱多名女性，建請法院從重量刑。孫生今（6日）在短髮女友人及律師的陪同下現身北院開庭，被問到心情如何，他引用動漫《咒術迴戰》哏表示:「欺人太甚會像禪院家一樣被反噬」。

孫生今天上午9點30分左右現身北院開庭，被問到心情如何，他先嘆了一口氣表示：「老話一句，撒謊的人會下地獄」隨後引用動漫《咒術迴戰》哏表示：「欺人太甚會像禪院家一樣，被反噬。」

被問到「開庭是否會與被害人和解」，孫生冷笑一聲，表示：「沒什麼好說的，記者會上都說得很清楚了。」

檢方起訴，前年7月8日，孫生與女性友人和閨蜜到台北市松山區某餐廳用餐，過程中不斷自誇性愛方面「很厲害」，席間他與其中一女到店外抽菸時，竟出手拍打對方臀部，還輕浮騷擾「屁股有肉哦！撞起來才爽」。事後女子提告，台北地院日前依性騷擾罪判孫5月徒刑。

檢方指出，2022年10月5日，孫生以剪髮名義赴某女子住處，空檔時間2人到陽台抽菸聊天，孫生趁機強制猥褻該名女子。

2023年3月16日，孫生前往另名女子住處拍攝影片，結束後女子獨自臥床休息，豈料孫生竟狼性大發，猛然往女子身上撲去，以強暴方式猥褻得逞。

2023年10月13日，孫生以觀看練舞為由，邀約未成年少女到其住處外碰面，2人進入室內後，孫生趁少女專心聆聽音樂之際，對其強暴得逞。

2024年7月8日晚間，孫生和一女相約在北市中山區林森北路某旅館性交，過程中拍攝8部不雅片，事後未經同意，擅自傳給吳姓女性友人觀看。



