涉性侵男童2年遭通緝！68歲男星出面赴警局自首了 被羈押現況曝光

記者蔡維歆／綜合報導

曾獲艾美獎肯定的68歲美國導演兼演員布斯菲爾德（Timothy Busfield），因涉嫌性侵未成年男童，新墨西哥州當局對他發出了正式逮捕令，指控他在執導影集期間涉嫌對未成年男童進行性侵犯。由於逮捕令發出後巴斯菲爾德至今音訊全無，案件的急迫性也隨之升級。如今他於13日主動向新墨西哥州警方投案，並在阿布奎基接受警方拘留。

布斯菲爾德（Timothy Busfield）涉嫌性侵未成年男童。（圖／翻攝自X)

根據調查人員提交的刑事起訴文件，一名未成年孩童指控布斯菲爾德曾多次對他做出不當觸碰。相關行為疑似發生在影集「黑幫清潔婦」（The Cleaning Lady）拍攝期間，當時布斯菲爾德同時擔任導演與演員。另有報導指出，布斯菲爾德在被捕前曾提供媒體一段影片表示，「我要正面對抗這些謊言，這些指控令人髮指，全部都是謊言」，他再三強調，「我沒有對那些小男孩做任何事，我會奮戰到底。」而依拘留中心紀錄，布斯菲爾德目前遭到無保釋羈押，目前被關押在美國新墨西哥州阿爾伯克基的大都會拘留中心。

布斯菲爾德曾獲艾美獎肯定。（圖／翻攝自IG）

布斯菲爾德為演員吉爾伯特（Melissa Gilbert）之夫，過去曾演出《The West Wing》、《Field of Dreams》及影集《Thirtysomething》，並於1991年憑《Thirtysomething》獲得艾美獎戲劇類最佳男配角獎。《The Cleaning Lady》共播出4季，於2025年結束，由華納兄弟（Warner Bros.）製作。起訴文件指出，華納兄弟曾就相關指控進行內部調查，但未能取得可供佐證的結果。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

