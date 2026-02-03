涉性騷同黨女黨工遭檢舉 毛嘉慶宣布退出初選

台北市 / 林李翰 綜合報導

民眾黨中壢區議員擬參選人毛嘉慶，涉嫌對民眾黨女黨工言語騷擾，民眾黨中評會（3）日發聲，收到本案當事人提供之新事證，後續有深入調查之必要，決議請選舉決策委員會暫停該選區初選民意調查。對此，毛嘉慶在Facebook發文表示，退出中壢區議員初選，加入民眾黨，是希望能盡一己之力，現在這個氛圍，已經不存在了。

毛嘉慶今日在Facebook發文表示，引用「曾參殺人」比喻，做人處事，讓任何人感受到「不舒服」，就是不對，直接跟我說，我會誠摯道歉。

毛嘉慶強調，但是，我沒說過什麼開房間踰矩的話，而中評會的所謂新事證，我不知道內容，也無從解釋。這樣的標題指控，已對我的家人造成傷害。

毛嘉慶表示，宣布退出中壢區議員初選，原本加入民眾黨，是希望能盡一己之力，現在這個氛圍，已經不存在了。

