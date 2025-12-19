涉性騷女學生！趙詠華名醫前夫傳訊「你得要跟我睡」挨告

女學員提供疑似跟戴更基的對話截圖，指控他涉嫌言語性騷擾。（馮惠宜攝）

知名獸醫戴更基是台灣首位動物行為治療師，也是玉女歌手趙詠華的前夫。今年下半年，他遭爆料涉嫌對多名女學生言語性騷擾、PUA、容貌羞辱等，戴更基隨即發聲明駁斥；但今（19日）週刊揭露疑似戴更基傳訊性騷擾女學生的對話截圖，用詞露骨，當事人提告性騷擾，全案審理中。

戴更基先前遭7位學生聯合指控，在課堂中涉及言語性騷擾，還露骨的要求女學員表演母狗、公狗「騎乘」性交，以及點名幼教業女學生說明「小孩」如何自慰。此外，戴更基也被爆料涉嫌言語霸凌，曾當眾質疑學生：「這麼肥怎麼不把身上的肉割下來餵狗吃？」涉及羞辱和容貌批評，造成學生極大的精神創傷。

當時，戴更基發聲明否認性騷指控，已把2段完整的原始音檔交給律師，將相信司法會還他清白。「聽取完整內容，即可清楚了解其為正常教學情境，並無任何不當行為。」他重申，在課堂中為幫助學生理解犬隻自慰與交配之間的差異，以人類行為作為比喻，絕對沒有性騷意圖。然而，他明白這樣的表達方式有可能造成誤解，將在後續課程中調整表達方式。

儘管戴更基口口聲聲說沒有性騷學員，但根據《鏡週刊》報導，戴更基私下傳訊給女學員「那你得跟我睡才可能」、「我不打嘴炮，我只打砲」等，令女學員不舒服，已正式提出性騷擾告訴，目前交由司法處理中。

