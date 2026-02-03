涉性騷女黨工 毛嘉慶宣布退出議員初選 四叉貓：報名費絕對不要還

毛嘉慶 圖：翻攝自毛嘉慶臉書

[Newtalk新聞] 有意爭取民眾黨提名參選桃園市中壢區市議員媒體人毛嘉慶，日前遭爆涉嫌對女黨工言語性騷擾。民眾黨在收到檢舉後也暫緩中壢區議員初選。面對性騷爭議，毛嘉慶今（3）日也宣布退出市議員初選。對此，網紅四叉貓表示，這次他算助攻，毛嘉慶掰，民眾黨你們看是毛嘉慶主動說要退的，初選報名費絕對不要還他！

民眾黨今日表示，針對第三方檢舉民眾黨性平爭議一案，中評會主委李偉華表示，中評會已於昨日晚間召開會議，針對此案進一步討論，並收到本案當事人提供之新事證，中評會認為茲事體大，後續有深入調查必要。因此，中評會決議，請民眾黨選舉決策委員會暫停該選區初選民意調查。

廣告 廣告

四叉貓在臉書PO文表示，毛嘉慶加入民眾黨才一個月又要退黨喔，前幾天說好要對四叉貓提告的呢？這次算助攻加一，毛嘉慶掰，民眾黨你們看是毛嘉慶主動說要退的，初選報名費絕對不要還他！

查看原文

更多Newtalk新聞報導

快訊》涉性騷擾爭議 毛嘉慶宣布退出民眾黨中壢區議員初選

檢舉毛家慶性騷擾卻被公開吹哨者身分！張清俊：民眾黨內機關已不值得信任