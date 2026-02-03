涉性騷惹議 毛嘉慶宣布退出民眾黨中壢議員初選

毛嘉慶遭黨內檢舉涉嫌性騷，今天（3日）宣布退出中壢區議員初選。（圖／翻攝毛嘉慶臉書）

民眾黨中壢區議員擬參選人毛嘉慶遭黨內檢舉涉嫌性騷，連日來引發討論。毛嘉慶今天（3日）下午宣布，退出中壢區議員初選。

「曾參殺人，何況小毛？」毛嘉慶透過臉書表示，做人處事，讓任何人感受到「不舒服」，就是他不對，「直接跟我說，我會誠摯道歉」。

毛嘉慶指出，他沒說過什麼開房間踰矩的話，而中評會的所謂新事證，他不知道內容，也無從解釋。這樣的標題指控，已對他的家人造成傷害。

毛嘉慶說，他宣布退出中壢區議員初選，原本加入民眾黨，是希望能盡一己之力，「現在這個氛圍，已經不存在了」。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

毛嘉慶遭檢舉性騷「有新事證」 民眾黨中評會決議：暫停初選民調

向民眾黨中央檢舉毛嘉慶性騷卻被公開 張清俊嘆：黨內機關自失立場、不值信任

小草女神捲性騷風波認了「不舒服」 毛嘉慶再批政治鬥爭：將全面提告

獨家／金曲雙王「開庭互嗆」過程曝光 私下訊息內容全流出