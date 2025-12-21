涉恐嚇！稱北捷攻擊「非快閃行動、作案達2小時」網嚇壞 警逮43歲中科作業員

43歲的中科作業員(左)因發文涉及恐嚇，被上銬帶回。讀者提供



網路發文並非法律化外之地！19日發生在台北車站、北捷中山站附近的隨機殺人案件，案件發生後不少網友都發文評論。不過一則發文卻引發網友恐慌，因為其內容提及北捷隨機攻擊「非快閃行動」「作案時間長達2小時」等訊息，警方認定涉及恐嚇，因此今天（12／21）循線逮捕43歲的張姓中科作業員。

新北市三峽警局表示，昨天（12／20）社群平台 Threads流傳一則網路貼文，內容提及「原計畫於5時至7時進行大規模隨機殺人事件」、「非快閃行動」、「中山站站外煙霧彈」、「板南線密閉空間」、「作案時間長達2小時」等不實訊息。

警方經過網友檢舉報案後，展開追查，警方認定該貼文涉及恐嚇性言詞，已影響公共秩序與社會安定。

新北市政府警察局三峽分局獲報後，掌握涉嫌人居住所，隨即報請台中地方檢察署指揮偵辦，並經檢察官核發拘票。專案小組循線追查，於台中市清水區一帶緝獲張姓犯嫌到案，並查扣其犯案用手機1支等相關證物，全案依涉犯恐嚇及危害公共安全等罪嫌，移送臺中地方檢察署偵辦。

