涉打非法「逆時針」！永和診所稱來源為中壢店 衛生局啟動調查

新北市群麗診所永和店涉嫌打非法「Profhilo逆時針」。（示意圖，翻攝自photoAC）

位於新北市永和區的「群麗診所」被控打非法「Profhilo逆時針」，其曝光產品疑似沒有雷射防偽標籤，也無衛福部許可商標，就在網路社群媒體做行銷，該診所則發聲明指社群曝光片段僅為示範，並未施打。新北衛生局日前派員稽查時未見該產品，業者解釋其來源為中壢店，後續將由桃園衛生局調查釐清。

位於新北市永和區的「群麗診所」疑似涉嫌打非法「Profhilo逆時針」，新北衛生局獲報後派員稽查，發現現場未見該產品，業者則解釋其來源為中壢店，後續將由桃園衛生局調查釐清。

而該診所10日也發聲明指出，所使用Profhilo產品均向原廠或其合法代理商採購，具備完整合法進貨來源、原廠出貨證明與採購文件，並非平行輸入、來路不明產品或仿冒品，符合現行醫療器材及相關法規規定。

診所澄清，社群曝光的影片畫面為示範用（demo）影片，實際療程所使用的產品皆為正品，並依照醫療標準流程進行施打；另外，是否列入原廠認證名單，屬於原廠內部制度與行銷管理範，與判定施打合法與否無關。診所依法向原廠或合法代理商購買正品，並由合格醫師依規定施打，自屬合法醫療行為。

新北衛生局已開啟相關調查程序，診所表示，將全力配合主管機關調查與說明，相關事實後續將以主管機關最終調查結果為準，在調查尚未完成前請各界勿任意揣測、轉傳或散布未經查證不實訊息，以免觸法並影響社會觀感與診所權益。診所更強調，對於有心人士刻意散布不實訊息，損害診所信譽，已觸犯刑法損害信用罪效，將研議提起民、刑事追訴，絕不寬貸。

新北市群麗診所永和店發布聲明澄清。（翻攝自群麗診所臉書）





