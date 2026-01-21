涉找黑白兩道查個資！王大陸與女友均不認罪 求法官諭知無罪判決

王大陸出庭。（圖／記者游承霖攝影）





藝人王大陸花360萬閃兵，懷疑「閃兵集團」主線陳志明收錢不辦事，另替女友闕沐軒向潘姓男子討債，因此透過小開游翔閔分別找上前北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮與四海幫堂主「小阿俊」陳子俊幫忙查個資，因此捲入個資法官司，今天（21日）上午新北地院再度開庭辯論，王大陸與女友闕沐軒均做無罪答辯，請求法官諭知無罪宣告，至於游翔閔與陳子俊則均坦承犯行，並當庭向致歉，請求法官從輕判決或給予緩刑、易科罰金的刑度。

王大陸主張，自己遭到「黑哥」詐騙，後來只是不想讓2名友人做白工，繼續找「黑哥」身分，才會傳訊息告知他們「黑哥」已入獄服刑，未曾提及「黑哥」就是陳志明，至於替女友討債部分，由於女友與游翔閔並無直接連絡方式，因此才會創立群組，他並未參與其中。

廣告 廣告

王大陸律師也代為辯護，王大陸只有透過訊息提到找到「小黑」或「黑哥」，用意只是提醒2名朋友繼續找人，無法辨識身分，不足以影響到陳志明的個資；另外，替女友討債部分，王大陸唯一做的事情就是創群組，讓女友與游翔閔之間能夠聯絡，從未指使過游翔閔等人去蒐集個資，最後請求法官諭知王大陸無罪判決。

而女友闕沐軒則由律師代為辯護，主張全案起因是潘姓男子詐騙她4百多萬元，被判刑3年6個月，於109年入獄，在此期間，潘男都會從獄中寄信告知她如獲出獄或假釋，就會盡力償還款項，但等了4年，到了113年仍不見對方訊息，才會委託人脈廣又熱心的游翔閔幫忙找人。

王大陸女友闕沐軒。（圖／記者游承霖攝影）

律師強調，闕沐軒事前並不知道游翔閔等人會去蒐集潘姓男子家人的個資，主要是潘姓男子不承認，因此才會游翔閔等人建議下，提供「密封」過的判決書，交給游翔閔讓他轉交到潘男手中，只為了提醒對方這筆債務，認為並無侵害潘男的主觀意圖與不法犯行，因此請求法官諭知無罪判決。

游翔閔則當庭坦承犯行，表示自己平時工作很忙，常常收到資料就是轉傳，自己只是協助朋友的心態，且自始至終均坦承犯行，更當庭向潘男致歉，並感謝他願意與自己和解，且自己因此被羈押2個月，經過本案後會更謹慎行事，希望給予改過機會。

游翔閔律師為其辯護，游翔閔只是幫朋友，並未拿到任何利益，只是負責傳達訊息，而在幫忙蒐集個資過程中，王大陸、闕沐軒均未說「YES or NO」，未明確制止，目前已與潘男達成和解，至於陳志明則連絡不上，請求法官考量游翔閔過去並無前科，給予輕判或緩刑的宣判。

陳子俊則當庭坦承犯行，並向潘姓男子及其家人道歉，而律師也代為辯護，陳子俊均積極配合，手段非激烈，也努力彌補損失，整個過程自己沒拿任何報酬，甚至還代墊代書費用，也因此被羈押2個多月，期盼法官予以輕判或能易科罰金的刑度。

而審判長在庭訊結束後，諭知全案將於4月22日上午11時宣判。