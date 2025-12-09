涉投資吸金 台南消防救災英雄法辦

台南市政府消防局「救災英雄」洪姓前分隊長涉嫌吸金被記2小過調職，移送台南地檢署偵辦。（洪榮志攝）

台南市政府消防局「救災英雄」洪姓前分隊長涉嫌兼任AGW-MS投資平台「榮譽講師」，不僅吸收10多位消防人員投資，還有外部的陳姓女子遭騙後指控，她與20多名親友短短數周投入近200萬元，但想提領卻無法出金。消防局調查後，火速將洪男記2小過調職，還將全案移送台南地檢署偵辦。

消防局表示，52歲洪男於民國105年2月6日台南永康維冠大樓倒塌意外時，曾率3名隊員救出大樓東面受困居民，被譽為「救災英雄」；又因執行多起重大火警案件冒險犯難搶救傷患，榮獲消防界最高榮譽的內政部警政署「鳳凰獎」表揚。

據了解，AGW-MS平台聲稱可以購買基金，並使用USDC加密貨幣交易，主打穩定配息，本金還能翻倍等誘人前景。

洪男於去年10月接觸該平台，並被吸收擔任「榮譽講師」後，不只在臉書及公開場合多次分享投資經驗，還以平台標榜的「高報酬、穩定收益、拉人可賺更多」等話術吸收大批同事、義消及外部人員加入，並鼓勵參與者拉下線爭取翻倍獲利，甚至私下成立LINE投資群組，宣稱有穩定配息的基金與固定收益商品。

洪男設立的群組成員有170多人，投資金額不一，有人損失幾萬元，最慘的是一名剛退休的消防員將養老金200多萬元全數投入。事後，部分成員因無法出金向消防局投訴，洪男才急忙將群組關閉。