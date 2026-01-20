涉拿紅錢在台發展組織、簽促統宣言 中配周滿芝原判無罪、逆轉改判8年

中配周滿芝涉受中國資助在台發展組織原判無罪，今（1/20）逆轉改判8年。翻攝高雄市新住民姐妹關懐恊會臉書



中配周滿芝20多年前嫁來台灣，曾參與籌組中國愛國黨，並成立高雄市新住民姐妹關懷協會及台灣新住民關懷總會等組織，甚至曾赴中簽署「中華海峽兩岸（民間）愛國促統宣言」，遭檢方指控其接受中國指示與資助，在台發展組織，原本高雄高分院一審判無罪，遭最高法院撤銷發回，高雄高分院更一審今天（1/20）逆轉改判，依國安法判處8年，可上訴。

檢方起訴書指出，周滿芝原為「中國陝西省愛國主義志願者協會」成員，2003年嫁來台取得身分證，2015年間參與籌組「中國愛國黨」，其後成立「高雄市新住民姐妹關懷協會」及「台灣新住民關懷總會」。2016年並加入中國統一戰線工作委員會，負責部門為中國愛國主義志願者協會台灣發起工作組。

檢方指控，周滿芝2017年在台成立「愛國主義志願者協會」，隨後赴中國湖南會晤中國統戰部官員，尋求資助在台發展組織；2018年又赴中簽署「中華海峽兩岸（民間）愛國促統宣言」，以「高雄市新住民關懷協會」名義在台招攬中配等。

全案經高等檢察署高雄分署起訴後，高雄高分院合議庭一審認為周滿芝會晤中國統戰人士、獲資助及招攬中配等部分，檢察官舉證不足，因此判她無罪。經上訴最高法院，最高法院認定原判決有調查未盡、理由欠備的違誤，據此撤銷發回高雄高分院更審。

據《中央社》報導，高雄高分院上午9時30分更一審宣判，依涉犯國安法逆轉改判周滿芝有期徒刑8年，全案可上訴。周滿芝本人今天未到庭聽判，至於詳細判決理由，尚待高雄高分院公布。

