涉持兒少性影像！黃子佼獲判緩刑免關 高院曝原因

藝人黃子佼被控在「創意私房」中購入、持有未成年性影片，去年一審遭北院判刑8個月有期徒刑，併科罰金10萬，高院今（25）日二審宣判1年6個月有期徒刑，緩刑4年，緩刑期間須付保護管束，而且須接受3場法治教育課、義務勞務180小時，可上訴，黃子佼本人沒到庭聽判。高院說明，由於黃子佼已於37名被害人全數達成和解，亦已給付、賠償完畢，足見被告有彌補個被害人所受損害的真意以及具體作為，加上所有被害人也同意給予緩刑機會，才會予以緩刑。

高院發言人王屏夏表示，本院114年度矚易字第1號，黃姓被告持有兒少性影像案件今日宣判，撤銷原判決，黃子佼成年人故意對少年犯《個人資料保護法》第41條之非公務機關非法蒐集處理個人資料罪，處有期徒刑1年6個月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並應向指定之政府機關政府機構等提供180小時之義務勞務以及接受法制教育3場次。

王屏夏指出，高院合議庭撤銷原判決的原因，是由於原判決「漏未斟酌」被告所為，同時涉犯非法蒐集、處理個人資料罪，並應加重其刑；另，原判決認定被害人的人數為35人，但經合議庭審理後認定人數為37人。

王屏夏提及，高院合議庭審酌被告為了「一己私慾」，主動加入「創意私房」論壇成為會員，並且從該論壇購買、下載與儲存兒少性影像及個人資料，對於我國兒童少年身心健全發展的環境「影響非輕」，因此量處上述的刑度。

另，高院合議庭並考量被告先前未因犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，而且與37位被害人都已經達成和解，給付、賠償完畢，足見被告有彌補個被害人所受損害的真意以及具體作為；同時，37位被害人也都同意給予被告緩刑的機會，因此宣告緩刑4年，緩刑期間並須付保護管束，並且須提供義務勞務及接受法治教育，本件仍得上訴。





