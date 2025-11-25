涉持大量未成年影像 黃子佼二審1年6月、緩刑4年

藝人黃子佼涉嫌在「創意私房」購買持有2259部未成年性影像影片，一審遭判有期徒刑8個月，併科罰金10萬元，全案上訴二審，不過就在二審宣判前夕，黃子佼昨日透過律師發出聲明，證實已與47名被害人全數和解，並為自身錯誤行為懺悔，今（25）日二審結果出爐，高院改判1年6個月，緩刑4年。

黃子佼昨天發布聲明，稱自己已認知到每一張兒童少年性影像都是一個血淋淋的故事，會造成兒童少年一輩子的創傷，若沒有下載就沒有人會供給，對於當年做錯的事情已深刻且誠摯地悔悟，祈求每個受害者原諒，對於訴訟過程中造成受害者身心再次受害之處，也再次表達深摯的道歉。

聲明也提到，雖然被害人均諒解是在法律禁止前即已下載，也表示原諒，但黃子佼仍自省其身為公眾人物，應以最高道德標準自我要求，因為愚蠢好奇心誤觸法律的教訓深切且沈重，讓他失去了深愛的妻子、女兒及終生投入的演藝事業，未來誓言會時刻警愓、持續要求，讓自己成為一個更好的人。

不過他在二審宣判前發布與被害人和解的消息，時機點也格外引發關注，如今二審判決出爐，高院改判1年6個月，緩刑4年。

※尊重身體自主權：請撥打113、110

※台視新聞提醒您，遭受性騷擾時，請立即撥打110報案或113保護專線諮詢



責任編輯／馮康蕙

