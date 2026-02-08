涉挪用募資531萬遭起訴！「毛孩彩虹天堂」負責人林意盛3日後台中身亡

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

「毛孩的彩虹天堂有限公司」負責人林意盛，自2019年2月20日起，在募資平台嘖嘖上募得上千萬元，卻涉嫌侵占其中531萬元用於支付日本旅遊、百貨公司購物及健身房等個人花費，本月3日遭台北地檢署依公益侵占罪起訴，沒想到警方6日發現林嫌陳屍於台中南區租屋處，相驗後已排除外力介入。

台中市消防局6日傍晚接獲報案，林意盛的員工稱他簡訊未回，疑似在租屋處內無回應，需要協助。警消在屋主同意下破門，發現他倒臥於浴室，已呈屍僵狀態明顯死亡，確認死者就是林意盛，檢察官與家屬昨日完成相驗，排除外力因素，家屬無異議，遺體已交由家屬處理後事。

北檢起訴指出，毛孩的彩虹天堂發起「毛孩的最後一哩路」浪浪尊嚴送行集資計畫，自2019年2月起在嘖嘖集資平台開始募資，截至2021年9月間，總計募得1025萬505元，並公開與寵物生命禮儀公司「慈成新天地」的合作案例，但慈成否認有任何合作關係，民眾因此向調查局提出檢舉。

檢調追查後發現，林意盛涉嫌把善款轉入自己的銀行帳戶，用於日本旅遊、搭高鐵、百貨公司購物及健身房等個人花費，涉嫌侵占531萬7889元，於本月3日偵結全案，依《刑法》公益侵占罪嫌將他提起公訴。嘖嘖平台目前已暫停專案募資，以免新增訂閱與扣款。

對此，林意盛3日在「毛孩的彩虹天堂」臉書發布聲明，指最初募資時尚未設立毛孩的彩虹天堂有限公司，是以個人名義提案，因此以個人帳戶收款和支出，因此帳戶中也會有個人的生活開支，他強調所有募集資金都用於處理流浪動物喪葬及毛孩的有限公司之設立、營運，「絕無將募資款項做個人消費使用之情事」。聲明中並強調，毛孩的彩虹天堂有限公司確實未與「慈成寵物新天地」合作，但雙方在募資專案初期曾以個人名義合作，並非有意誤導。他並表明這起爭議並不會影響公司之營運及繼續提供流浪動物喪葬服務。

