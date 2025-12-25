涉捐車收賄 台南前消防局長李明峯收押

前台南市消防局長李明峯疑涉入民間捐贈高壓細水霧幫浦消防車採購弊案，與楊姓女廠商共同收賄300餘萬元，被檢廉搜索傳訊後，被檢方向法院聲請羈押獲准。（本報資料照片）

民間捐贈台南市政府消防局高壓細水霧幫浦消防車及相關設備採購疑涉及不法，檢方調查，前消防局長李明峯及女廠商楊詠琪在捐贈過程中，涉嫌收受曾姓消防設備業者300多萬元賄款，使廠商獲得不法利益，複訊後向台南地院聲請羈押禁見李、楊2人獲准。

檢廉調查，李明峯自民國112年主張引進高壓細水霧幫浦消防車，但此款消防車加設備價格在250萬到450萬元間，公部門難在短期內編列經費、僅能透過民間熱心企業與善心人士捐贈取得。與李明峯親近的楊女、曾男得知後，即籌組公司經手相關捐贈事宜，讓熱心捐贈者購得此款消防車並捐贈給台南市消防局。

廣告 廣告

檢廉發現，李明峯與楊詠琪在捐贈採購過程中涉嫌共同收受曾姓業者300餘萬元賄款，使曾男除了獲取捐贈消防設備、車輛相關銷售的營收利益外，送審消防設備工程相關資料也得以順利通過等對價關係，以此方式使台南市獲得16輛高壓細水霧幫浦消防車及改裝29套高壓細水霧幫浦設備，估計累計經手金額逾億元。

據指出，楊女還承攬近8年台南市消防月曆，今年8月間即有人在「靠北消防3.0」粉絲頁爆料，指消防月曆採購與經手高壓細水霧幫浦消防車的都是同一美女老闆，「這位老闆還和誰在一起，參與幫助這些業者的人都會升官。」

檢廉獲報後立案調查，疑因偵辦過程中走漏風聲，李明峯本月12日以「家庭因素」閃辭局長，17日傳出血濺摩鐵事件。南檢24日指揮廉政署搜索約談，複訊後以李明峯、楊詠琪共同收賄涉嫌重大，且有串滅證之虞等請，昨向法院聲請羈押禁見並於晚間裁准，另諭知曾男10萬元交保，其餘人員請回。