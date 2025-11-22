涉掀裙偷拍 24歲男遭控性騷、妨害秘密等案
【民眾新聞葉柏成新北報導】24歲李姓男子涉嫌於捷運A3新北產業園區站手扶梯上掀裙偷拍，被害人立即察覺並予以制止，遂向警方報案請求協助。並提出性騷擾申訴與告訴，及指控涉嫌刑法妨害性隱私、不實性影像及妨害秘密等罪名。
新莊警分局表示，交通大隊獲報後，立即派遣安環捷運分隊線上警力到場處理，到場後控制，並立即檢視犯嫌手機，初步清查，未發現被害人或其他乘客私密影像，全案依涉嫌刑法妨害秘密及性騷擾防治法移交新莊分局接續偵處。
頭前所副所長翁正義說明指出，該所接獲安環捷運分隊轉報，指稱轄內捷運站內發生民眾糾紛情事，員警隨即趕赴現場查處。經了解，係被害人於搭乘手扶梯時，疑似遭後方男子以不當方式騷擾，遂向警方報案請求協助。
頭前所表示，該案初步由捷運警察先行協助調閱站內監視器影像，並掌握相關可疑對象後，將案件轉交本所接續處置。被害人已提出性騷擾申訴與告訴，並另指控涉嫌刑法妨害性隱私、不實性影像及妨害秘密等罪名。警方均依法受理，後續將進一步調查釐清事實全貌。
其他人也在看
金馬62／戴佩妮疑收音出狀況翻車！導演揭創作秘辛 護航喊：非常不容易
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間在北流隆重登場，今年戴佩妮以范冰冰主演電影《地母》主題曲〈布秧〉獲得最佳原創電影歌曲，也在典禮上帶來首次金馬演出。沒想到表現卻引發網友兩極反應，主因是現場收音忽大忽小，加上部分音準與原曲落差，被不少觀眾形容「有點翻車」。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
南投花卉嘉年華雙主題 繽紛登場
記者張瑞惠∕南投報導 為推廣冬季賞花及旅遊資源，「二０二五南投花卉嘉年華」系列活動首…中華日報 ・ 15 小時前
我不要凍死在山上…登山「保命7關鍵」曝光！
馬上筆記！這個月一支登山隊發生隊員脫隊，不慎誤闖錯誤路線，最終卡在陡峭岩壁動彈不得，山區天氣變化大，落單山友開始失溫，好在玉管處即時抵達救援，倖存下來，對救難隊吐露內心話：「若沒你沒，我可能就凍死在山壁上了」 。為此，高雄市消防局列出保命7關鍵，一樣都不能少。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
防災韌性成果卓越 新北再奪強韌臺灣計畫特優
新北市政府執行「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」成果亮眼，於內政部一一三年度全國評鑑再度榮獲「特優」殊榮。內政部在臺北車站舉行頒獎典禮，新北市政府由消防局陳崇岳局長代表領獎，此次除市府獲獎外，汐止區及萬里區公所獲得績優公所獎；汐止區保長里賴宗福里長與三芝區古庄里葉秋蓮里長則獲績優防災士獎；新莊區雙鳳里、淡水區民生里另獲績優社區獎；與新北市政府進行企業防災合作的信義房屋股份有限公司及環愛國際教育集團則獲績優企業獎。新北市自一一二年起配合中央推動強韌臺灣計畫，整合市府、區公所、企業、社區與民間力量，全面強化地區防災韌性。新北市已有三百二十八處防災社區及七十九處韌性社區，簽署防災合作備忘錄之企業達五百九十二家，防災士人數一萬四千三百九十二人，各項成果皆居全國之冠。市府也積 ...台灣新生報 ・ 16 小時前
南島族群婚禮 十對新人完婚 原汁原味
二○二五南島族群婚禮，昨（廿二）日有十對新人在部落耆老、族人的見證與祝福中，遵循「原汁原味」的傳統貴族婚禮完成終身大事！南島族群婚禮系列活動，每年由交通部觀光署茂林國家風景區管理處與霧臺、三地門、瑪家鄉等屏北三鄉合作輪流舉辦，由新人們採魯凱、排灣族傳統婚禮完婚，結合在地食宿遊購等產業，帶動豐富體驗活動與主題遊程。今年邁入第十八個年頭的南島族群婚禮，由霧臺鄉公所主辦採用魯凱族傳統婚禮儀式進行，有部落耆老、傳統領袖等人，共同為新人獻上祝福。這次完婚的新人來自全臺各地，最遠從雙北特地前來參加，新人們在婚禮前一日便來到霧臺鄉，入住當地接待家庭。在族人陪伴下，從婚禮前晚的新人之夜，到婚禮當日的結婚儀式，留下畢生難忘的百合花下誓約，攜手邁向幸福篇章。觀光署長陳玉秀表示，南島族群婚禮並 ...台灣新生報 ・ 15 小時前
港府：立法會投票時間延長 不等於更多人投票
（中央社台北22日電）香港立法會將於12月7日改選，中央社 ・ 16 小時前
賴總統出席新北宜蘭縣同鄉會會員大會（2） (圖)
總統賴清德（後右）22日晚間應邀出席新北市宜蘭縣同鄉會第15屆第1次會員大會，致詞時向與會者介紹民進黨籍立委蘇巧慧（前中）。中央社 ・ 16 小時前
熊熊遭爆無邊界感行為！「與黃豪平、坤達同房睡覺」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導近期「邊界感」是演藝圈最常被討論的熱詞，《戀愛熊天秤》中黃豪平自曝曾和熊熊發生過一次「現在想想超級越界」的經驗，有...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
蘇巧慧出席新北市宜蘭縣同鄉會會員大會 (圖)
民進黨籍立委蘇巧慧（前左）22日晚間出席新北市宜蘭縣同鄉會第15屆第1次會員大會，向與會者揮手致意。中央社 ・ 16 小時前
新／王世堅嚴正聲明駁赴陸傳聞：我一直都在台灣
新／王世堅嚴正聲明駁赴陸傳聞：我一直都在台灣EBC東森新聞 ・ 16 小時前
彭博：美中貿易休兵能否持續？三大風險一次看
上個月，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平會談後，宣布就降低關稅、暫停部分出口管制和穩定兩國經貿關係達成協議架構。彭博...聯合新聞網 ・ 15 小時前
陸反擊高市「台灣有事論」致函聯合國 帥化民爆玄機
日本首相高市早苗「台灣有事」說法，引發中國大陸強烈反彈。中國大陸駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特瑞斯，指日本首相高市早苗涉陸錯誤言行，闡明大陸政府立場，並強調如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，陸方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。退役中將帥化民認為，中國大陸跑到聯合國告訴秘書長，中國大陸已經先盡到告知責任。中時新聞網 ・ 16 小時前
出席新北宜蘭縣同鄉會會員大會 賴總統揮手致意 (圖)
總統賴清德（左揮手者）22日晚間應邀出席新北市宜蘭縣同鄉會第15屆第1次會員大會，進場時向與會者揮手致意。中央社 ・ 16 小時前
出席新北市宜蘭縣同鄉會會員大會 賴總統致詞 (圖)
新北市宜蘭縣同鄉會第15屆第1次會員大會22日晚間在頤品飯店舉行，總統賴清德（圖）出席致詞，期盼大家共同努力推動地方建設，守護人民生命財產安全，讓區域交通更便利、經濟持續發展。中央社 ・ 16 小時前
揭蕭萬長昔參加APEC「不怒而威」內幕 管中閔：堅持慣例不會被打壓
2026年亞太經合會（APEC）峰會將在深圳舉辦，台灣能否順利與會引發關注。曾參加過3次APEC會議的前台大校長管中閔表示，相信只要堅持APEC慣例，我們的領袖代表和部長們不但不會受到打壓，而且還可藉由場邊對話為台灣創造多一點的國際空間。中天新聞網 ・ 16 小時前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 1 天前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 21 小時前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 15 小時前
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻EBC東森新聞 ・ 15 小時前