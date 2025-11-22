涉掀裙偷拍 24歲男遭控性騷、妨害秘密等案

《圖說》頭前所副所長翁正義說明案由。〈新莊分局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】24歲李姓男子涉嫌於捷運A3新北產業園區站手扶梯上掀裙偷拍，被害人立即察覺並予以制止，遂向警方報案請求協助。並提出性騷擾申訴與告訴，及指控涉嫌刑法妨害性隱私、不實性影像及妨害秘密等罪名。

新莊警分局表示，交通大隊獲報後，立即派遣安環捷運分隊線上警力到場處理，到場後控制，並立即檢視犯嫌手機，初步清查，未發現被害人或其他乘客私密影像，全案依涉嫌刑法妨害秘密及性騷擾防治法移交新莊分局接續偵處。

頭前所副所長翁正義說明指出，該所接獲安環捷運分隊轉報，指稱轄內捷運站內發生民眾糾紛情事，員警隨即趕赴現場查處。經了解，係被害人於搭乘手扶梯時，疑似遭後方男子以不當方式騷擾，遂向警方報案請求協助。

頭前所表示，該案初步由捷運警察先行協助調閱站內監視器影像，並掌握相關可疑對象後，將案件轉交本所接續處置。被害人已提出性騷擾申訴與告訴，並另指控涉嫌刑法妨害性隱私、不實性影像及妨害秘密等罪名。警方均依法受理，後續將進一步調查釐清事實全貌。