涉掏空台鹽綠能 陳啓昱過年前交保 檢抗告

陳啓昱廿七日在家屬、律師陪同下離開台南地院，全程不發一語。(記者王勗攝)

記者王勗∕台南報導

台鹽綠能公司前董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌與鴻暉國際公司負責人蘇俊仁等三人，前涉嫌截流原屬台綠公司利潤，造成台鹽、台綠近四億元虧損，廿八日三人羈押期限將屆滿，請求具保停押，三人籌集保釋金已先後返家接受科技監控，陳啓昱廿七日在家屬陪同下離開台南地院，春節前夕順利交保。檢方則於同日提出抗告。

台南地院合議庭廿六日裁定陳啓昱一千兩百萬元，蘇坤煌、蘇俊仁七百萬元交保，同時諭知陳等需接受科技監控，並限制住居與出境、出海，且禁止與證人接觸或騷擾，蘇坤煌與蘇俊仁廿六日繳交七百萬保證金，並於同日下午辦理交保，陳啓昱因交保金額較高，廿七日才至台南地院辦理交保。

陳等因違反證券交易法等，三人於去年二月廿七日裁定羈押禁見，同年五月、七月均裁定延長羈押兩月，九月廿二日分別對陳等三人裁定四百、六百萬元交保，惟經檢方抗告撤銷原裁定，短短放風一日便重回囹圄，自去年十一月裁定延押迄今，一月廿八日羈押期滿，三人先後交保返家，檢方廿七日也提出抗告，如經裁定羈押三人恐將於舍房過年。