涉掏空 三地創辦人籌足2.2億保金

三地集團與開陽能源爆發高層聯手背信弊案，高雄地方法院9日裁定三地集團創辦人鍾嘉村以2.2億高額保釋金交保，鍾的受雇律師、前北檢檢察長周章欽（左）到法院協助家屬處理交保事宜。（丁治綱攝）

高雄三地集團創辦人鍾嘉村涉掏空數家公司3.5億元，8日遭高雄地檢署起訴，具體求刑18年，併科罰金1.9億元，因一時無法籌措出檢方要求至少2.2億元保證金門檻，被法官裁定羈押，9日一早鍾家透過律師再次向雄院具狀聲請交保，雄院下午做出准予交保裁定。

雄檢指出，民國108年三地開發與開陽公司合資成立合豐能源，在屏東獅子、車城等鄉開發太陽能光電場。合豐向鍾嘉村個人承租土地並申請籌設許可，之後與開陽簽訂統包工程契約。檢方查出開陽原支付每千瓦5000元開發費給合豐，卻再被鍾嘉村以假合約轉入其控制的尚發公司成為私人獲利，造成合豐損失1.9億元。

廣告 廣告

鍾嘉村與開陽負責人蔡宗融又共謀，灌水工程費至3.5億元，產生回扣空間交付鍾嘉村，讓合豐再受損1億5000多萬元。檢方認定2人共謀掏空旗下公司共3.5億元，雄檢於8日對鍾嘉村與蔡宗融提起公訴，其中鍾求處18年徒刑，併科罰金1.9億元；蔡求處12年徒刑。

雄檢仍建請雄院持續羈押，或至少以2.2億元重保並施以科技監控；法官亦認為鍾嘉村財力雄厚，此案所涉金額龐大，若因低保釋金導致被告藉機出逃，如何向國人交代，因此認同檢察官建議。隔日鍾家一夜之間隨即籌出2.2億元現金，以匯款繳交。

雄院表示，鑒於鍾嘉村身體狀況確實不佳，且檢察官也有建議交保金額，因此裁定鍾以2.2億元交保，同時禁止出境、出海，接受電子腳鐐監控並須定期拍照回傳；鍾的律師周章欽證實，鍾罹患癌症且羈押期間身體每況愈下，交保後仍時常需要到醫院住院治療，因此沒有限制住居。