涉推虛擬貨幣放貸吸金逾50億 集團8成員聲押

絕對能源集團業務林宇泰。(記者王定傳攝)

〔記者王定傳／台北報導〕絕對能源集團涉以發行甲種、乙種特別股權，向316名投資人詐騙吸金2.7億元，台北地檢署去年已將集團負責人邱志豪、總經理吳思漢等17人起訴；檢調警持續追查發現，絕對集團另涉推出虛擬貨幣放貸方案，向近千名被害者吸金逾50億元，昨拘提邱男等9人，邱男因夜間停止偵訊，但其他8名成員，包含邱志豪的秘書、人事主管、業務等人，檢方複訊後通通聲押禁見。

被聲押禁見的被告包含：集團前總監、業務主管吳承峰，邱志豪秘書邱朝露、人事主管黃永瀚、工程師黃俊維、業務楊獻智、王宥維、徐翰揚、林宇泰等8人。

專案小組調查，絕對能源集團從2023年，架設投資理財網站並召開理財說明會，向民眾謊稱絕對能源公司從事投資虛擬貨幣及乾淨能源等技術，除保本外，投資甲種特別股，保證年利率25％、投資乙種特別股年利率為42％，並提供股票為憑證，以「後金養前金」等手法吸金逾2.7億元。

檢方去年12月起訴邱男等人，並斥責邱等人所為嚴重戕害個人財產法益，破壞金融秩序甚鉅，針對邱男等高層及核心幹部求處6年至18年不等徒刑，其中邱男求刑18年、吳男16年，並對絕對能源公司求處罰金1億元。

專案小組持續追查發現，邱男除了涉以上述手法吸金2.7億元外，另於2022年至去年間，涉推出虛擬貨幣借貸方案，要投資人以現金或泰達幣購買集團所推行的TBT虛擬貨幣，並設立DEFI借貸平台，與投資人簽訂借貸智能合約，向投資人聲稱購入TBT幣後，可利用平台撮合放貸，借貸方會提供集團另一種虛擬貨幣EGT幣作為擔保，月息3％至7％，實際上TBT及EGT都只是幌子並無太大價值，約有近千人受騙、吸金規模逾50億元。

檢察官昨指揮調查局台北市調查處、大安警分局，持法院核發搜索票，搜索邱男、業務等9人住居所共9處，並拘提邱男等9人到案說明，全案朝違反銀行法及刑法加重詐欺等罪嫌偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

絕對能源業務楊獻智。(記者王定傳攝)

