涉提供土地非法傾倒營建廢棄物 郭信良：從政至今坦蕩蕩

無黨籍前台南市議會議長郭信良被查出涉嫌提供土地給營造公司傾倒約4.9萬立方公尺營建廢棄物，被橋頭地檢署依涉犯廢清法追加起訴。對此，郭信良回應說，「從政至今坦蕩蕩」。（本報資料照片）

無黨籍前台南市議會議長郭信良涉光電開發弊案被橋頭地檢署依貪汙罪嫌起訴後，再被查出涉嫌提供土地給營造公司傾倒約4.9萬立方公尺營建廢棄物，被依涉犯廢清法追加起訴。對此，郭信良回應說「從政至今坦蕩蕩」，整個詳細內容、來龍去脈，會向法院說清楚講明白。

台南市議會國民黨團發言人、市議員蔡宗豪認為，此案社會高度關注，相關指控已進入司法程序，最重要的原則就是依法處理、毋枉毋縱。如果檢方已掌握具體事證，就應該完整攤在陽光下，交由法院依法審理，並由司法做出最終裁判，任何人都不應也不能凌駕於法律之上；反之，在判決確定前，也應尊重司法正當程序，避免未審先判，維護法治社會最基本的價值。

蔡宗豪還強調，無論涉及光電開發、土地利用或廢棄物處理，相關行為都攸關公共利益與環境安全，市府與中央主管機關更應全面檢討監督機制，杜絕權力介入、非法濫倒等亂象。此次事件市府相關機關責無旁貸，他要求台南地檢署全面介入，才能回應市民對清廉政治與環境正義的期待。

市議會民進黨團總召周嘉韋則表示，期盼司法秉持「毋枉毋縱」原則，該查辦就查辦，且光電政策在台南長期被外界視為高度敏感、易滋生黑金疑慮的領域，因此他呼籲黨籍公職人員在交友與互動上務必謹慎，並點名有意角逐下屆市長的立委陳亭妃、林俊憲，更應避免與具爭議性的人士接觸，以免引發不必要的聯想與質疑。

